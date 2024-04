Brasília |Rafaela Soares, do R7, em Brasília

PF vai enviar 14 agentes para ajudar na segurança dos Jogos Olímpicos Paris 2024 Segundo corporação, profissionais brasileiros ficarão no país europeu entre 15 de julho a 8 de setembro; evento esportivo começa em 26 de julho

Brasil vai enviar 14 agentes da PF ao país europeu (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A PF (Polícia Federal) vai enviar 14 agentes para ajudar as forças de segurança da França durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris. Segundo a corporação, os policiais vão ficar no país europeu entre 15 de julho a 8 de setembro de 2024. Em janeiro, o governo francês havia pedido ajuda a 46 países para garantir a realização do evento esportivo.

Segundo a imprensa europeia, o governo da França solicitou 2.185 reforços a países estrangeiros. A segurança durante os Jogos Olímpicos é uma das maiores preocupações dos organizadores e autoridades locais, já que o evento será o primeiro sem restrição de público depois da pandemia da Covid-19. O evento em Tóquio, realizado em 2021, ainda contava com protocolos rígidos contra a doença.

As autoridades decidiram usar câmeras com algorítimos para aumentar a segurança nas Olimpíadas de Paris, que ocorrerão em 2024. O sistema será conectado com algorítimos que avaliarão se ocorre alguma atividade suspeita, que serão divididas em oito tipos de situações, como risco de terrorismo ou ameaça da segurança do público.

Os equipamentos não contam com reconhecimento facial, assunto que causa polêmica na França. A tecnologia foi aprovada pelo parlamento francês em 2023, porém, apenas durante os jogos olímpicos, e será monitorada pela ONG Anistia Internacional.

As Olimpíadas 2024 conta com o maior número possível de estruturas já existentes. Um dos estádios que sediará jogos de Hóquei foi o centro dos Jogos Olímpicos de Paris de 100 anos atrás. Apesar das obras estarem quase concluídas, os franceses estão preocupados se o transporte público dará conta do número de passageiros.

Confira nota completa da PF abaixo:

A Polícia Federal atenderá à solicitação de apoio apresentada pelo Ministério do Interior da França, mediante o envio, àquele país, de 14 policiais federais para auxílio às forças de segurança francesas e dos demais países no esquema de segurança dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2024, no período de 15 de julho a 8 de setembro de 2024.