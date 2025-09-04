PGR pede condenação dos réus do núcleo 4 da tentativa de golpe ao STF Grupo é formado por pessoas acusadas de espalhar notícias falsas e atacar instituições e autoridades Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 04/09/2025 - 09h23 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h31 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A PGR pediu a condenação de sete réus do núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado de 2022.

Os acusados são acusados de espalhar notícias falsas e atuar em conjunto com a organização criminosa principal.

A Abin foi utilizada ilegalmente para a disseminação de informações falsas sobre o STF e o processo eleitoral.

O procurador-geral destaca que há evidências claras das ações dos réus, incluindo planos e diálogos documentados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Paulo Gonet afirma que a denúncia foi feita baseada em evidências Pedro França/Agência Senado - Arquivo

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira (3) a condenação dos sete réus do núcleo 4 da investigação que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022. As alegações finais apresentadas apontam que os acusados atuaram em conjunto com o núcleo principal da organização criminosa, produzindo e divulgando informações falsas para enfraquecer instituições democráticas.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que a denúncia foi feita baseada em evidências produzidas pelo próprio grupo. “Não há como negar fatos praticados publicamente, planos apreendidos, diálogos documentados e bens públicos deteriorados”, detalha.

O PGR pontua que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) foi utilizada de forma ilegal para a produção e disseminação de notícias falsas sobre ministros do STF, o processo eleitoral e a empresa que fabrica urnas eletrônicas.

“À míngua de irregularidade real que pudesse abalar a estabilidade social, o uso indevido da estrutura do Estado foi essencial para a manipulação e distorção de informações sensíveis contra o sistema eletrônico de votação e as autoridades em exercício nos poderes estabelecidos”, completa.

‌



O núcleo 4 é formado por pessoas acusadas de espalhar notícias falsas e atacar instituições e autoridades. São réus:

Ailton Gonçalves Moraes Barros - major da reserva do Exército;

- major da reserva do Exército; Ângelo Martins Denicoli - major da reserva;

- major da reserva; Giancarlo Gomes Rodrigues - subtenente;

- subtenente; Guilherme Marques de Almeida - tenente-coronel;

- tenente-coronel; Reginaldo Vieira de Abreu - coronel;

- coronel; Marcelo Araújo Bormevet - policial federal;

- policial federal; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha - presidente do Instituto Voto Legal;

O grupo responde por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio público tombado.

