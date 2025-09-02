‘Golpe já estava em curso’, diz Gonet sobre reuniões de Bolsonaro com Defesa e Forças Para o PGR, o ex-presidente teria convocado os ministros e militares para apresentar um plano e revolta popular seria uma forma de legitimar o golpe Brasília|Rafaela Soares e Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 11h44 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h09 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Paulo Gonet, procurador-geral, afirma que o golpe no Brasil já estava em andamento durante reuniões ministeriais do governo Bolsonaro.

As reuniões eram convocadas para apresentar um plano de golpe, incluindo documentos de formalização, não apenas para discussão.

Gonet destaca a responsabilidade de todos os envolvidos na trama golpista, independentemente do grau de culpa.

A denúncia visa a condenação de Bolsonaro e seus aliados por um plano sistemático para atacar as instituições democráticas e prejudicar as eleições de 2022. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gonet durante fala em julgamento da trama golpista Antonio Augusto/STF-02.09.25

Durante a sustentação oral da PGR (Procuradoria-Geral da República) no julgamento dos réus do “núcleo crucial” no processo que apura a trama golpista, o procurador-geral, Paulo Gonet, afirmou que o “golpe já estava em curso” durante reuniões ministeriais feitas durante o governo Bolsonaro.

“Quando o presidente e o ministro da defesa reúnem os comandantes das forças armadas, que estão sob sua direção, a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em curso de realização”, disse.

Para Gonet, o ex-presidente não teria convocado os ministros e militares para discutir o golpe, mas, sim, para apresentar um plano, incluindo documentos de formalização do golpe de estado.

Ainda em seu discurso, o procurador-geral disse entender que todos os envolvidos na trama são responsáveis pelos eventos. Para ele, é possível medir a culpa dos réus, mas, não, a responsabilidade.

“Por isso, todos os personagens do processo, nos quais a tentativa de golpe se desdobrou, são responsáveis pelos eventos que se concatenam entre si. O grau de atuação de cada um no conjunto dos episódios da trama é questão de mensuração da culpa e da pena, mas não afasta a responsabilidade de cada um pelos acontecimentos”, disse.

Revolta popular

Em relação à narrativa da trama golpista, Gonet disse que o plano contava que a revolta popular seria uma forma de legitimar o golpe. Segundo ele, o objetivo era criar um “clima de convulsão social”.

“Houve, nesse sentido, a apresentação do plano de golpe pelo comandante das Forças Armadas, pelo próprio Presidente da República e pelo ministro da Defesa. Da mesma forma, o propósito de criar um clima de convulsão social foi posto em prática pelos insurretos, com o intuito de atrair, especialmente, o Exército para atitudes antidemocráticas”, comentou.

A depredação das sedes dos três Poderes por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro já estaria no painel das ações do grupo. Para o procurador-geral, o apoio e incentivo dos réus aos acampamentos em frente aos quartéis aponta uma “ruptura com a democracia por meio da violência”.

De acordo com Gonet, Bolsonaro e aliados registraram o plano por meio de planilhas, documentos e conversas. Portanto, dessa forma, a tentativa da trama não poderia ser negada.

“Fatos praticados publicamente, planos elaborados, diálogos documentados e bens públicos determinados. Se as defesas tentaram minimizar a contribuição individual na cruzada e buscar interpretações distintas dos fatos, estranhas à realidade cultural, não puderam negar que está materialmente comprovada a sequência de atos destinados a propiciar a ruptura da normalidade do processo sucessório”, disse.

PGR e Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou em fevereiro denúncia contra o chamado núcleo 1 — que seria o grupo crucial da trama golpista.

A ação marcou o início do andamento do processo na Primeira Turma do STF, que acolheu a denúncia e deu continuidade ao processo.

Nelas, Gonet pediu a condenação de Bolsonaro e dos aliados dele.

Segundo o chefe da PGR (Procuradoria-Geral da República), “o grupo, liderado por e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário”.

Perguntas e Respostas

O que afirmou o procurador-geral Paulo Gonet sobre as reuniões ministeriais durante o governo Bolsonaro?

Paulo Gonet, durante a sustentação oral da PGR no julgamento dos réus do núcleo crucial da trama golpista, afirmou que o “golpe já estava em curso” durante as reuniões ministeriais feitas no governo Bolsonaro. Ele destacou que, ao reunir os comandantes das forças armadas, o presidente estava executando as fases finais do golpe.

Qual era a intenção de Bolsonaro ao convocar ministros e militares, segundo Gonet?

Gonet afirmou que o ex-presidente não convocou os ministros e militares apenas para discutir o golpe, mas sim para apresentar um plano que incluía documentos de formalização do golpe de estado.

Como Gonet vê a responsabilidade dos envolvidos na trama golpista?

O procurador-geral acredita que todos os envolvidos na trama são responsáveis pelos eventos que ocorreram. Ele mencionou que é possível medir a culpa dos réus, mas a responsabilidade é compartilhada entre todos os personagens do processo.

O que foi apresentado por Gonet em fevereiro em relação ao núcleo da trama golpista?

Em fevereiro, Gonet apresentou uma denúncia contra o chamado núcleo 1, que seria o grupo crucial da trama golpista. Essa ação deu início ao andamento do processo na Primeira Turma do STF, que acolheu a denúncia e deu continuidade ao processo.

Qual foi o pedido de Gonet em relação a Bolsonaro e seus aliados?

Gonet pediu a condenação de Bolsonaro e de seus aliados, afirmando que o grupo, composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu um plano sistemático para atacar as instituições democráticas e prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022.

