PL contrata reforço para coleta de assinaturas de deputados em pedido de anistia ao 8/1 Partido fez ação em aeroporto e reúne equipe em corredores na Câmara para aumentar número de assinaturas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 08/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h30 ) twitter

Imagem com QR Code faz parte de campanha para coletar assinaturas na Câmara Lis Cappi/R7 - 08.04.2025

O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, intensificou campanha para reunir a quantidade de assinaturas necessárias em pedido para incluir a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro na pauta de votações da Câmara.

Em ações ao longo desta terça-feira (8), o líder da legenda, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), fez uma ação no aeroporto de Brasília e convocou reforço para coletar assinaturas ao pedido nos corredores da Casa.

Uma equipe, formada por 12 mulheres, busca conversar com parlamentares para conseguir apoio ao requerimento de urgência. Com camisetas que trazem escrito “anistia já”, elas carregam uma placa com QR Code, que direciona ao processo em um sistema interno da Câmara, em que apenas deputados têm acesso. A forma de contratação do grupo ainda não foi confirmada pela legenda.

No monitoramento feito pelo partido, o pedido pela urgência contava com 205 assinaturas até 17h desta terça-feira. A solicitação condiciona pelo apoio mínimo de 257 deputados. Mas se o número for alcançado, o pedido depende de decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para ser pautado.

Caso entre em votação e seja aprovado, o pedido de urgência pode possibilitar com que uma análise do projeto da anistia seja mais célere, direto no plenário da Câmara.

Uma eventual avaliação da proposta também dependerá de Motta. O cenário tem aumentado pressão política em torno do presidente.

Em declaração na segunda-feira, o presidente da Câmara defendeu diálogo em relação ao tema da ansistia e defendeu cautela ao projeto.

“Não é desequilibrando, não é aumentando a crise que vamos resolver o problema. Não é distanciando as instituições que nós vamos encontrar a saída para este momento delicado e difícil que o Brasil enfrenta”, disse.

