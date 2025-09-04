PL recusa anistia que não beneficie Bolsonaro e leva novo pedido de votação a Motta Líder do partido nega texto alternativo; movimento pode fazer com que conclusão no Congresso fique para 2026 Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 04/09/2025 - 13h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O PL recusa discutir proposta de anistia que não beneficie Jair Bolsonaro após condenação por golpe no STF.

Sóstenes Cavalcante, líder do partido, afirma que não é possível dissociar a situação de Bolsonaro de outros réus.

Tramitação da anistia no Congresso pode se estender até 2026 devido à necessidade de mais negociações.

Reuniões para discutir a anistia ocorrerão, mas não há previsão de votação antes do julgamento do STF.

O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, defende uma anistia 'geral' que beneficie o próprio político Scarlett Rocha/AGIF-Estadão Conteúdo - 03.09.2025

O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem recusado a discussão de uma proposta de anistia que não beneficie o político em caso de condenação por golpe de Estado no STF (Supremo Tribunal Federal).

A posição voltou a ser confirmada nesta quinta-feira (4) pelo líder da legenda na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ). Segundo o parlamentar, não seria possível dissociar a situação de Bolsonaro a de outros condenados do 8 de Janeiro.

“A partir do momento em que também já há transitado e julgado do presidente Bolsonaro, não existe texto alternativo. Até porque os crimes são comuns a todos os réus“, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Principal negociador do projeto, Sóstenes também disse que todas as conversas ligadas à anistia são voltadas para o texto da Câmara, rejeitando uma eventual proposta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

‌



“O presidente do Senado, a atribuição dele é pautar, não é discutir texto“, frisou. ”Quando nós votarmos na Câmara, o texto irá para lá. É papel de todo o Senado, não só na figura do presidente, discutir se vai manter o texto da Câmara, se vai ter alterações. Se tiver alterações, volta para a Casa originária, que é a Câmara. Nós estamos muito tranquilos”, emendou.

Anistia: 2026?

A posição que alcance Bolsonaro pode atrasar a tramitação da anistia dentro do Congresso e aumenta as chances de uma resolução apenas para 2026, segundo apurou o R7.

‌



Uma versão que alcance Bolsonaro poderia demandar mais tempo de negociação, tanto na Câmara quanto no Senado, e já conta com a certeza de veto do Planalto, o que arrastaria uma conclusão do tema entre parlamentares para o ano que vem.

Reunião com Motta

Os pedidos para o texto da Câmara e a defesa da anistia voltarão a ser defendidas por Sóstenes em uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta quinta.

‌



O PL deve levar pedidos para discutir a anistia na reunião de líderes na terça da semana que vem, apesar de líderes de partidos, e nomes do próprio PL, considerarem não haver cenário para qualquer votação antes da conclusão do julgamento do STF.

Pela manhã, Hugo Motta confirmou não haver qualquer definição acerca da anistia dentro da Câmara: “Nós estamos muito tranquilos com relação à discussão dessa pauta, não há ainda nenhuma definição.”

