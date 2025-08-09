Polícia detém três pessoas armadas com facas na Asa Norte em uma única noite De acordo com a corporação, as ações fazem parte do trabalho de prevenção e retirada de potenciais ameaças das ruas Brasília|Do R7, em Brasília 09/08/2025 - 14h36 (Atualizado em 09/08/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia detém três pessoas armadas com facas na Asa Norte Divulgação/PMDF - 08/08/2025

A Polícia Militar do Distrito Federal registrou, na noite desta sexta-feira (8), duas ocorrências envolvendo indivíduos portando facas na Asa Norte. No total, três pessoas foram detidas.

A primeira abordagem ocorreu no Setor Hoteleiro Norte, após denúncia de que um grupo de homens estaria causando transtornos na região. Durante a revista, os policiais encontraram com dois deles uma faca e um facão. Ambos foram detidos e encaminhados à delegacia.

Mais tarde, no início da Asa Norte, os militares interceptaram outro homem que carregava duas facas. Ele teria se envolvido em uma confusão momentos antes de ser abordado.

De acordo com a corporação, as ações fazem parte do trabalho de prevenção e retirada de potenciais ameaças das ruas, com o objetivo de reduzir os índices criminais e reforçar a segurança da população da Asa Norte.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp