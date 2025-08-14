Polícia investiga queimaduras em criança de 8 anos feitas com garfo quente no DF Menino afirma que os ferimentos foram causados pela madrasta; pai diz não ter conhecimento do caso Brasília|Do R7 14/08/2025 - 13h54 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h24 ) twitter

Caso é investigado pela 19º delegacia de polícia Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

A PCDF (Polícia Civil do DF) investiga uma denúncia de maus-tratos contra um menino de 8 anos que teve queimaduras feitas no corpo com um garfo quente. A principal suspeita é que os ferimentos foram causados pela madrasta do menino, que morava com ele.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o exame feito no IML (Instituto Médico Legal), que confirmou os machucados. A mãe da criança negou ter conhecimento da situação e pediu medidas protetivas de urgência contra o pai e a madrasta.

O pai da criança, que mora com ele, também disse nunca ter visto as queimaduras, que trabalhava o dia inteiro e mal via o menino.

A madrasta não foi encontrada pela polícia e foi intimada a prestar esclarecimentos na delegacia na tarde desta quinta-feira (14). O caso é investigado pela 19º DP (Delegacia de Polícia).

A denúncia

A denúncia foi feita pelo diretor da escola em que a criança estuda, na Ceilândia. Segundo a PCDF, o diretor contou que teria reparado que o aluno chegava à escola sempre sujo, com fome e deprimido. Por isso, ele começou a prestar atenção no menino e a se preocupar com a alimentação dele

Enquanto estava dando comida ao menino, o diretor então teria visto um machucado no rosto dele e, ao procurar, percebeu os outros ferimentos.

O que dizem os envolvidos

O pai do menino afirma que mora em uma casa com a esposa — madrasta — e outras sete crianças, filhas ou enteadas dele. Ele afirma que fica fora de casa durante todo o dia e volta do trabalho à noite. Todas as crianças seriam responsáveis pela própria higiene.

Ele também diz que não tinha conhecimento das queimaduras e nem tinha visto os ferimentos no filho até ser acionado pela polícia.

A mãe diz que não via o filho desde março, e que também não sabia dos machucados. Segundo as investigações, a mãe tem outros oito filhos e não tem residência no momento, morando com uma irmã.

A madrasta ainda não foi ouvida.

Saiba como denunciar

Denúncias de maus-tratos contra crianças podem ser feitas aos conselhos tutelares, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Polícia Civil (197), Polícia Militar (190) ou Disque 100.

