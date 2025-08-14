Prêmio Candanguinho leva poesia a escolas do DF; alunos podem ganhar até R$ 15 mil Caravana literária do concurso para estudantes de 6 a 17 visita nesta quinta-feira o CED Casa Grande, no Gama Brasília|Do R7 14/08/2025 - 09h17 (Atualizado em 14/08/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Escolas do DF participam do 3º Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil, com prêmios de até R$ 15 mil.

Caravana literária visitará diversas escolas, começando pelo CED Casa Grande no Gama, com encontros e rodas de conversa.

Serão selecionados 90 poemas para coletânea, nas categorias crianças, adolescentes e estudantes com deficiência, com prêmios em dinheiro e publicação acessível.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 7 de novembro, com foco em incentivar a leitura e a expressão artística entre jovens do Distrito Federal. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Escritor e repórter do R7 participa de rodas de conversa Divulgação/Secec - Arquivo

As escolas Distrito Federal recebem nos próximos dias diversas ações vinculadas ao 3º Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil, que pode premiar em até R$ 15 mil estudantes da capital do país. Nesta quinta-feira (14), o CED (Centro Educacional) Casa Grande, do Gama, recebe o escritor e repórter do R7 Edis Henrique Peres para rodas de conversas com alunos , em um encontro promovido pela Secec (Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF).

A próxima ação do Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil está marcada para o CEM (Centro de Ensino Médio) Setor Oeste (Asa Sul), no dia 18, com Elias Dourado. Depois, é a vez da Escola Classe 2 (Guará), com Mel Corgozinho, no dia 19; e do CED Agrourbano Ipê (Riacho Fundo), no dia 22, com Ryan Maia. A conclusão será no CEM Taguatinga Norte, no dia 26, com a participação da escritora Mariana Negreiros.

A proposta é incentivar os estudantes a se expressarem por meio da escrita e reforçar o incentivo à produção poética dos jovens do Distrito Federal.

Promovido pela Secec em parceria com a Voar Arte para a Infância e Juventude, por meio de Termo de Colaboração, o Prêmio Candanguinho é considerado uma das principais iniciativas de estímulo à literatura infantojuvenil no país e destaca-se como uma das poucas iniciativas no Brasil totalmente voltadas à produção poética para essa faixa etária.

‌



A divulgação dos finalistas será feita em 15 de outubro, e a cerimônia de premiação no dia 7 de novembro, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional.

Como participar?

Serão selecionados 90 poemas autorais para coletânea, divididos em três categorias: crianças (6 a 12 anos), adolescentes (13 a 17 anos) e estudantes com deficiência (6 a 17 anos). Os três vencedores de cada categoria receberão prêmios de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, além de troféus, livros e publicação acessível em diferentes formatos (impresso, digital, braille e audiolivro).

‌



A iniciativa visa valorizar a produção poética de estudantes de 6 a 17 anos de escolas públicas e privadas do DF e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF) e também garante acessibilidade, por meio do uso de Libras e audiodescrição nas ações e eventos.

A coletânea com os poemas selecionados terá mil exemplares impressos distribuídos gratuitamente para bibliotecas públicas, escolares e comunitárias do DF e da Ride, incentivando o uso desses espaços como polos de cultura e formação cidadã.

‌



Incentivo

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes, o Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil é uma ferramenta importante para incentivar a leitura entre crianças e adolescentes. “Mais do que um concurso, o Candanguinho reaproxima os jovens da leitura, valoriza a imaginação e dá voz a uma geração que precisa se expressar para além das redes sociais”, destaca.

O coordenador-geral do projeto, Marcos Linhares, observa que “o Brasil vive um cenário preocupante no que diz respeito à leitura: pesquisas mostram que lemos pouco, e menos ainda por prazer”.

“No DF, apesar de termos um dos melhores índices educacionais do país, o acesso ao livro e o hábito de ler ainda precisam ser urgentemente fortalecidos. O Prêmio Candanguinho coloca a palavra escrita nas mãos de crianças e adolescentes, não como obrigação escolar, mas como um espaço de criação, liberdade e descoberta de si. Entre as ações do prêmio, destacam-se as palestras com autores jovens, que falam a mesma língua dessa geração e inspiram, pelo exemplo, novos leitores e escritores. É um convite para que a nova geração perceba que a poesia não é apenas literatura, é ferramenta de pensamento, expressão e transformação social”, observa.

3º Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil

Inscrições: até 31 de agosto

Categorias de estudantes: crianças de 6 a 12 anos; adolescentes de 13 a 17 anos; crianças e adolescentes com deficiência, de 6 a 17 anos

Valor total dos prêmios: R$ 90 mil (R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil por categoria)

Premiação: 7 de novembro, na Sala Martins Pena

Abrangência: crianças e adolescentes residentes no DF e Ride-DF

Publicação: coletânea com 90 poesias premiadas em formatos acessíveis (impresso, Braille, digital e audiobook)

Informações e regulamento: premiocandanguinhopoeta.com.br

Instagram/Facebook: @premiocandanguinhopoeta

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp