Prazo para regularização do título de eleitor sem biometria termina nesta segunda-feira Após essa data, não será mais possível solicitar a emissão, transferência ou regularização do título pelo portal do TSE

Atendimento presencial continuará disponível até o dia 08/05 Atendimento presencial continuará disponível até o dia 08/05 (Alejandro Zambrana/Secom/TSE - Arquivo )

Os eleitores que ainda não cadastraram seus dados biométricos na Justiça Eleitoral têm até esta segunda-feira (8) para utilizar o autoatendimento pela internet. Após essa data, não será mais possível solicitar a emissão, transferência ou regularização do título pelo portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), conhecido como Título Net. O atendimento presencial continuará disponível até o dia 8 de maio.

Além disso, os jovens que desejam obter o primeiro título de eleitor devem iniciar o processo de alistamento pelo Autoatendimento Eleitoral também até esta segunda-feira (8). Por outro lado, os eleitores que já têm a situação biométrica regularizada podem utilizar o Título Net até o dia 8 de maio.

A emissão do título pode ser feita tanto presencialmente, no Cartório Eleitoral, quanto online, pelo site do TSE. Aqueles que ainda não realizaram o cadastramento biométrico podem ser convocados a comparecer a um Cartório Eleitoral para realizar a coleta.

Para regularizar o título, seja de forma presencial ou pelo portal do TSE, é necessário apresentar:

• Documento oficial de identidade com foto (frente e verso);

• Comprovante de residência emitido há no mínimo 3 meses e no máximo 12 meses;

• Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (se houver).

Para os homens nascidos em 2005, também é necessário apresentar comprovante de quitação do serviço militar.

As Eleições Municipais de 2024 estão marcadas para o dia 6 de outubro deste ano, com eventual segundo turno previsto para o dia 27 do mesmo mês. Serão eleitos prefeitos e vereadores de cada município. A data limite para obter o primeiro título de eleitor ou regularizar o documento é 8 de maio, e é possível verificar a situação eleitoral no Portal do TSE.