Prefeitura de Niterói paga R$ 55 mil pelo translado de corpo de Juliana Marins Jovem morreu ao cair na trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia Rio de Janeiro|Do R7 28/06/2025 - 17h20 (Atualizado em 28/06/2025 - 17h21 )

Juliana Marins viajava sozinha pelo sudeste asiático Redes sociais/ reprodução

A Prefeitura de Niterói (RJ) repassou R$ 55 mil para a família da jovem Juliana Marins para custear o translado do corpo dela ao Brasil. A informação foi confirmada ao R7 pela Prefeitura. Juliana morreu após cair na trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia. Ainda não há informações de quando o corpo chegará ao Brasil.

Na sexta-feira (27), a irmã de Juliana, Mariana Marins, usou as redes sociais para agradecer o apoio dos brasileiros e ao prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT). “Ontem a gente encontrou com o prefeito Rodrigo Neves, mais uma vez muito obrigada. Para quem está em dúvida, a Prefeitura vai pagar o translado do corpo da Juliana para o Brasil. Niterói está fazendo uma questão muito grande da Juliana. Juliana amava Niterói, era apaixonada pelas praias de Niterói, ela amava de paixão, então é muito bonito ver essa atitude, inclusive da prefeitura”, agradeceu.

Além da Prefeitura da cidade, o presidente Lula também tinha dito que o governo federal arcaria com os custos do translado do corpo de Juliana. Ontem, foi publicado um decreto que altera a regra de que o governo não pode fazer o translado de brasileiros mortos no exterior. A norma estava em vigor desde 2017.

A partir de agora, a ajuda poderá ser concedida em casos em que for comprovado que a família não tem condições de arcar com os custos, ou quando a morte ocorrer em circunstâncias que gerem comoção pública.

‌



Laudo da morte

Também na sexta foi divulgado pelo governo indonésio o laudo da morte de Juliana. Segundo os legistas, a jovem morreu devido a um trauma contundente que afetou órgãos internos, além de uma hemorragia grave.

Segundo o laudo, foram identificadas fraturas em várias partes do corpo, incluindo tórax, costas, ombros, coluna e coxa. O corpo de Juliana foi resgatado quatro dias após ela ter caído do penhasco.

