Primeiro crematório de Brasília começa a funcionar nesta terça

Cremação custa R$ 6 mil por corpo ( Paulo H. Carvalho/Agência Brasília/Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O primeiro crematório do Distrito Federal começa a funcionar nesta terça-feira (30), no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, com capacidade de 12 cremações por dia. Unidade vai funcionar das 8h às 18h, por enquanto, sem previsão de serviço noturno. A última licença que faltava para o funcionamento do crematório foi entregue após a visita, em 17 de abril, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.

Segundo a titular da pasta, Marcela Passamani, a abertura do espaço representa a concretização de uma demanda antiga dos moradores do DF.

“Agora a gente conseguiu efetivar esse projeto, trazendo mais conforto a esses familiares que querem optar por essa cerimônia de despedida do seu ente querido que se foi, mas não tínhamos crematório aqui no DF. Iniciamos as operações a partir de amanhã, depois de uma demanda de mais de 20 anos da população, atendida pelo nosso governador Ibaneis Rocha”, diz.

No novo local, que ocupa uma área de 289 metros quadrados, há um espaço de despedida com capacidade para 40 pessoas, uma câmara fria para armazenar até seis urnas funerárias, um forno-crematório, uma sala de resíduos (para descarte de materiais como luvas e aventais dos funcionários e itens que não serão incinerados, como flores) e um banheiro com acessibilidade.

De acordo com a secretária, trata-se de um assunto delicado, mas que tem muita importância. “É um tema difícil, uma pauta difícil de ser falada, mas a cidade precisa de um olhar atento do governo em todas as áreas. Eu acredito que esta é mais uma prova de respeito do governador com a população, para mostrar que o governo não existe para falar apenas de pautas positivas, mas das necessárias”, afirma.

O DF realiza, em média, 1.046 sepultamentos por mês, e a Sejus é responsável por regular e fiscalizar os serviços cemiteriais e funerários.

Funcionamento e estrutura

A cremação de corpos custa R$ 6 mil e de restos mortais ou membros, R$ 1.206,16. O prazo para entrega das cinzas é de até 72 horas. Caso a família solicite urgência, é cobrada taxa extra de R$ 967,50 para que as cinzas sejam entregues em até 24 horas. A execução dos serviços é de responsabilidade da Concessionária Campo da Esperança.

Para agendar tanto a cremação quanto outros serviços cemiteriais, como velório, exumação e sepultamento, é necessário ligar para a central de atendimento telefônico – (61) 3245-7841. No dia da cerimônia, o representante da família deverá apresentar na administração do cemitério a documentação necessária.