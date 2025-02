Primeiro lote do Cartão Material Escolar do DF será pago nesta sexta-feira Mais de 132 mil estudantes da rede pública do DF serão beneficiados; aulas começam no dia 10 de fevereiro Brasília|Do R7, com informações Agência Brasília 31/01/2025 - 11h06 (Atualizado em 31/01/2025 - 11h42 ) twitter

Primeiro pagamento acontece nesta sexta André Amendoeira/SEEDF -

O primeiro lote do Cartão Material Escolar do Distrito Federal será pago nesta sexta-feira (31). A medida vai beneficiar 132 mil estudantes da rede pública e tem um investimento de R$ 41,1 milhões. O primeiro lote é voltado às famílias que já eram beneficiárias e possuem os cartões físicos do programa. Outros dois lotes de pagamento estão previstos para quem não possui o cartão e um terceiro para contemplar outros casos, desde que estejam dentro dos critérios do programa.

A previsão de pagamento para o segundo lote é 10 de março e, para o terceiro, 2 de abril.

O programa foi criado em 2019 e beneficia famílias de baixa renda. “Ano a ano, estamos ampliando o programa. Tivemos 117 mil estudantes em 2022 e, neste ano, já estamos nos aproximando de 200 mil estudantes. Um aumento bem significativo, com investimentos atuais na ordem de R$ 58 milhões apenas em 2025”, disse a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá.

Para ser contemplado no programa, o estudante, com idade entre 4 e 17 anos, deve pertencer a uma família beneficiária do Bolsa Família e estar regularmente matriculado e frequente na rede pública de ensino. O benefício é concedido automaticamente por meio do cruzamento de dados entre o cadastro do programa federal e o sistema de matrículas da Secretaria de Educação, não sendo necessária a solicitação por parte dos responsáveis.

A lista de beneficiários do primeiro lote está disponível no aplicativo GDF Social ou pelo telefone 156. Uma novidade em 2025 é que o BRB prorrogou o prazo de validade dos cartões vencidos e a vencer neste ano. Assim, as famílias contempladas no programa poderão utilizá-los normalmente.

Valor do benefício

Na educação infantil e ensino fundamental cada estudante receberá R$ 320, já o estudante do ensino médio receberá R$ 240. A lista de materiais que poderão ser adquiridos encontra-se no site da Secretaria de Educação (acesse aqui).

Este ano, o programa também ampliou o número de papelarias credenciadas para a compra de materiais escolares. Atualmente, 489 papelarias já estão inscritas para receber compras com o Cartão. A lista de estabelecimentos pode ser consultada no site da Secretaria de Desenvolvimento Social (veja aqui).