Governo Federal destina R$ 150 milhões para ampliar vacinação nas escolas Campanha está prevista para ocorrer entre abril e maio de 2025, com o objetivo de ampliar o acesso às vacinas Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 31/01/2025 - 09h39 (Atualizado em 31/01/2025 - 10h56 )

Governo vai investir R$ 150 milhões em vacinação nas escolas Rogério Vidmantas/Prefeitura de Dourados - Arquivo

O Ministério da Saúde anunciou um investimento de R$ 150 milhões para fortalecer a vacinação em escolas de todo o país. Os recursos serão repassados a estados e municípios para ações dentro das instituições de ensino e a intensificação da imunização.

A iniciativa contará com o apoio do Programa Saúde na Escola e foi definida nesta quinta-feira (30), durante a primeira reunião de 2025 da CIT (Comissão Intergestores Tripartite).

A campanha está prevista para ocorrer entre abril e maio de 2025, com o objetivo de ampliar o acesso às vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. A ação é voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos, matriculados na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, podendo também ser estendida a escolas privadas. Os dados da vacinação serão acompanhados pelos sistemas de informação do Ministério da Saúde, garantindo maior transparência e controle sobre a imunização dos jovens no país.

Além da campanha nas escolas, o Ministério da Saúde planeja outras ações para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. Entre outubro e novembro de 2025, será promovida uma mobilização nacional para intensificar a vacinação de rotina e a busca ativa por pessoas não vacinadas.

O Programa Saúde na Escola é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação. Criado para atender crianças, adolescentes e adultos da rede pública de ensino, o programa não se limita apenas a ações de saúde, mas também busca melhorar a qualidade de vida dos estudantes, reduzir a evasão escolar e minimizar impactos sociais que afetam a frequência nas aulas.

Reforço na imunização infantil

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou a importância da iniciativa para aumentar a cobertura vacinal no Brasil. “Esta é uma ação para intensificar a vacinação e reduzir o risco de doenças imunopreveníveis entre crianças e adolescentes. Assim como fizemos em 2024, estamos promovendo um trabalho de recuperação da cobertura vacinal no Brasil, e as escolas precisam estar engajadas nesse processo”, afirmou.

Dos R$ 150 milhões destinados à campanha, R$ 15,9 milhões serão repassados aos estados e R$ 134 milhões aos municípios. Além de ampliar o acesso às vacinas, a estratégia visa identificar bolsões de não vacinados e combater a hesitação vacinal.

Vacinas disponibilizadas

A campanha incluirá todas as vacinas do calendário básico, além de imunizantes essenciais para a proteção das crianças e adolescentes:

Para crianças de 8 meses a menores de 5 anos (educação infantil):

Febre Amarela;



Tríplice Viral;



Tríplice Bacteriana (DTP).

Para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio):

Febre Amarela;



Tríplice Viral;



Tríplice Bacteriana (DTP);



Meningocócica ACWY;



HPV.