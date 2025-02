Governo do Distrito Federal vai construir duas novas estações de metrô em Samambaia Pontos serão construídos próximos da UPA da cidade e do Centro Olímpico Brasília|Do R7 19/02/2025 - 15h39 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h40 ) twitter

Viadutos e passarelas também serão construídos Renato Alves/Agência Brasília - 19.02.2025

A vice-governadora Celina Leão assinou nesta quarta-feira (19) a ordem de serviço que formaliza a construção de duas novas estações de metrô em Samambaia, no Distrito Federal. Elas serão construídas próximas da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e do Centro Olímpico.

“A obra começa já de forma imediata na estação do Parque Gatumé, onde vamos começar a drenagem para que se inicie o mais rapidamente e possamos entregar esse benefício à população de Samambaia”, explicou Celina.

Os novos 3,6km de via vão começar a partir da estação Terminal Samambaia e seguem até o subcentro oeste, perto da 1ª Avenida Sul. As novas estações terão 7 mil m², e o terminal do trecho Samambaia passará a ser a estação do Centro Olímpico.

Além das estações, três viadutos com passagem de pedestre integrada e quatro passarelas aéreas serão construídas nos principais pontos de circulação de pessoas. Segundo o GDF (Governo do DF), a obra deve beneficiar cerca de 10 mil pessoas.

Atualmente, o metrô de Brasília possui 42,38km de linha e 34 estações. Em média, 160 mil usuários utilizam o transporte por dia.

O diretor-presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, disse que a empresa está em processo de compra de 15 trens novos, e um projeto de revisão de extensão da linha de Ceilândia está no processo final. Segundo o projeto, serão duas novas estações construídas entre as QNOs 5 e 13 e entre as QNOs 7 e 15.

Sobre a aquisição de trens, Cabral afirma que o primeiro evento do processo deve acontecer em abril. “Nós estamos com o projeto aprovado já no Ministério das Cidades e agora buscando duas alternativas, uma que seria um financeiro via BNDES e uma complementar através de outras fontes, inclusive internacionais”, especificou.