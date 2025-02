‘Profissional dedicado e muito querido’, diz Lula sobre Léo Batista, que faleceu aos 92 anos O jornalista e narrador de grandes momentos do esporte estava internado em estado grave Brasília|Do R7 19/01/2025 - 19h04 (Atualizado em 19/01/2025 - 19h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula lamentou a morte de Léo Batista Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O presidente Lula lamentou a morte do jornalista esportivo Léo Batista , que faleceu neste domingo (19) aos 92 anos. “Um profissional dedicado e muito querido que trabalhou até os últimos dias de vida. O Brasil sentirá a falta do grande profissional e seu talento”, escreveu em uma rede social.

A causa da morte não foi divulgada, mas Batista estava internado em estado grave no Rio de Janeiro desde o dia 17. Com mais de sete décadas dedicadas à profissão, ele não foi apenas um narrador de grandes momentos do esporte, mas também um contador de histórias que marcou gerações.

“O seu talento para a narração foi descoberto cedo, nas rádios do interior de São Paulo, quando ainda era adolescente. Por mais de sete décadas, Léo Batista cativou a atenção dos brasileiros em históricas narrações esportivas em Copas do Mundo, Olimpíadas e na Fórmula 1”, completou Lula. Veja a publicação completa abaixo:

Nos despedimos hoje de Léo Batista, ícone do jornalismo brasileiro, a voz marcante da televisão brasileira, aos 92 anos. O seu talento para a narração foi descoberto cedo, nas rádios do interior de São Paulo, quando ainda era adolescente. Por mais de sete décadas, Léo Batista… — Lula (@LulaOficial) January 19, 2025

Das ruas do interior às ondas do rádio

Filho de imigrantes italianos, Léo nasceu em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, e começou cedo a se apaixonar pela comunicação. No pequeno serviço de alto-falantes de sua cidade, ele já mostrava o talento que o levaria longe.

‌



Sua estreia no rádio aconteceu nos anos 1940, como setorista do XV de Piracicaba na Rádio Difusora. No início dos anos 1950, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar na Rádio Globo. Foi ali que, aos poucos, sua voz se tornou um marco. O nome artístico veio de uma sugestão do chefe, Luiz Mendes, que achava “Ary Batista” pouco sonoro.

Botafogo, uma paixão que nasceu no estádio

Torcedor apaixonado do Botafogo, Léo gostava de contar que a relação com o time começou por acaso. “Estava no Maracanã assistindo a Fluminense e Botafogo. Quando o Botafogo fez um golaço, pulei de alegria e percebi que meu coração já tinha escolhido um time. Foi amor à primeira vista”, disse ele em entrevista ao Conversa com Bial.

‌



A chegada na televisão e o pioneirismo

Léo deu o salto para a televisão em 1955, na extinta TV Rio, apresentando o Telejornal Pirelli por 13 anos. Em 1970, foi para a TV Globo, onde participou da cobertura do tri do Brasil na Copa do Mundo.

Seu jeito carismático e a linguagem simples conquistaram o público. Ele foi uma das primeiras vozes do Globo Esporte e marcou presença por anos no bloco esportivo do Jornal Nacional.

‌



Uma vida marcada por amor e superação

Por trás das câmeras, Léo viveu um grande amor com Leyla Chavantes Belinaso, sua esposa por 60 anos. Em janeiro de 2022, Leyla faleceu em um trágico acidente na piscina da casa do casal, no Rio de Janeiro. A perda foi um golpe duro para Léo, que sempre foi discreto, mas não escondia a saudade da companheira.

A última despedida

A última aparição pública de Léo aconteceu em outubro de 2024, no velório do amigo e colega Cid Moreira, no Palácio Guanabara. Visivelmente emocionado, ele preferiu não falar com a imprensa, mas ficou até o fim da cerimônia.