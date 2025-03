Projeto oferece terapia, consultas e curso para mães de crianças com deficiência no DF Até sábado (22), projeto Mães Mais que Especiais estará em Planaltina com diversas programações culturais e de lazer Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 18/03/2025 - 12h54 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h54 ) twitter

Projeto oferece cursos, atividades de lazer e terapias Vanessa Neres/Divulgação - 17.03.2025

O projeto Mães Mais que Especiais estará esta semana em Planaltina, no Distrito Federal, oferecendo cursos, consultas, terapias e diversas outras ações para mães e cuidadoras de crianças com deficiência e atípicas. A iniciativa é conduzida em parceria com a Secretaria da Mulher do DF e estará na região até sábado (22), ao lado da Administração Regional. O programa já passou por Ceilândia e pretende ainda visitar Samambaia, São Sebastião e Sol Nascente/Pôr do Sol nos próximos meses.

O objetivo é promover saúde integral, autonomia econômica, educação, cultura, lazer e desenvolvimento social para mães e cuidadoras. O projeto estará nas ruas de forma itinerante por sete meses, e vai oferecer atendimentos de saúde, capacitações em diversas áreas, atividades culturais, orientação jurídica, além de distribuição de materiais informativos e exibição de vídeos educativos.

O Mães Mais que Especiais pretende atender diretamente mais de seis mil pessoas. As inscrições nas atividades são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente no local de ação de cada cidade.

O projeto vai oferecer:

Consultas psicológicas, odontológicas e terapias individuais e em grupo;

Terapias integrativas, como yoga e musicoterapia, com foco no bem-estar das mães;

Cursos e formações nas áreas de beleza, bem-estar, tecnologia e trabalho, como design

gráfico, trancista, manicure, e redes sociais;

Palestras sobre empreendedorismo, planejamento financeiro e empoderamento

feminino;

Atividades artísticas, dança, ginástica e oficinas de reciclagem para mães e filhos;

Espaço de acolhimento com atividades lúdicas para as crianças; e

Orientação jurídica gratuita sobre direitos básicos e assistência social.

O espaço terá também acessibilidade, com rampas, banheiros adaptados, intérpretes de Libras e vídeos informativos com legendas.

Participe:

Projeto Mães Mais que Especiais

Data: 17 a 22 de fevereiro

Local: ao lado da Administração Regional de Planaltina

Próximas ações do projeto:

Samambaia: 07/04 a 12/04/2025 – Centro Urbano Samambaia Sul

São Sebastião: 09/06 a 14/06/2025 – Q. 101 Conjunto 08

Sol Nascente/Pôr do Sol: 09/06 a 14/06/2025 – SHSN VC 311, Trecho II