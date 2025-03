Projeto oferece cursos e ações de prevenção à violência de gênero a partir de hoje em Ceilândia Entre os dias 17 e 21 de março equipes atuarão ao lado da estação do metrô da Ceilândia Norte; veja como participar Brasília|Do R7, em Brasília 17/03/2025 - 10h50 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h14 ) twitter

Projeto oferece cursos e palestras Mulheres do Amanhã/Divulgação

O projeto Mulheres do Amanhã chega nesta segunda-feira (17) à Ceilândia no Distrito Federal e vai levar ações de prevenção ao combate à violência de gênero e oferecer diversos cursos e ações culturais até sexta-feira (21).

A iniciativa é da Associação de Educação, Esporte, Ciência, Cultura e Economia Criativa e é realizada em parceria com a Secretaria da Mulher. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online (acesse aqui).

Depois de Ceilândia, o projeto passará pelo Paranoá, Recanto das Emas, e Planaltina, com expectativa de atingir 7,5 mil pessoas, entre estudantes, mulheres em situação de vulnerabilidade social e suas famílias com cursos gratuitos.

A medida é estruturada em quatro eixos: o primeiro com palestras educativas em escolas públicas, abordando equidade e prevenção à violência, para cerca de 4,5 mil alunos; o segundo é de cursos profissionalizantes para 2,7 mil mulheres a partir de 16 anos, em três turnos (manhã, tarde e noite), com capacitação em aplicação de cílios, corte de cabelo, e manicure/pedicure; o terceiro prevê instalação de um Banco Vermelho itinerante no Guará, em 14 de abril, como símbolo da luta contra o feminicídio; e o encerramento do projeto como último eixo, em 16 de abril, no Complexo Brasil 21, será a entrega do documento “Mulheres do Amanhã: de nós, sobre nós, para o Distrito Federal”.

O documento reunirá propostas de políticas públicas voltadas à igualdade de gênero. Essa compilação de ideias e soluções será resultado das experiências adquiridas ao longo do projeto e da escuta ativa das mulheres participantes.

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), o Brasil ocupa a quinta posição mundial em feminicídio.

Veja cronograma:

Ceilândia 17/03/2025 a 21/03/2025;

Paranoá 24/03/2025 a 28/03/2025;

Recanto das emas 31/03/2025 a 04/04/2025;

Planaltina 07/04/2025 a 11/04/2025.

Acesse mais informações pelas redes sociais @mulheresdoamanha.df