PT anuncia Edinho Silva como novo presidente nacional Eleição para o comando da legenda aconteceu no domingo (7); Edinho é aliado de Lula Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 07/07/2025 - 18h52 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h05 )

Edinho Silva vai presidir o partido pelos próximos quatro anos Reprodução/Instagram/@edinhosilvapt

O ex-prefeito de Araraquara (SP) e ex-ministro Edinho Silva foi anunciado, nesta segunda-feira (7), como novo presidente nacional do PT (Partido dos Trabalhadores). O anúncio, que deve ser oficializado nas próximas horas, ocorre um dia depois do processo de eleição interno do partido.

Segundo a assessoria do PT, o resultado é “parcial”. No domingo (6), o PT realizou eleições em todos os diretórios do Brasil, mas o resultado não foi divulgado em virtude da judicialização do pleito do PT-MG.

A deputada Dandara Tonantzin (PT-MG) travou a votação no estado, pois a Justiça concedeu o direito de ela concorrer ao posto. Isso fez o partido suspender a eleição no local, mas, nesta tarde, o PT conseguiu reverter a determinação.

Edinho faz parte do CNB (Construindo um Novo Brasil), ala majoritária e que está há anos na direção do partido. A CNB é liderada pelo grupo do PT mais alinhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo ele próprio a maior liderança.

A ex-presidente do PT Gleisi Hoffmann, atual ministro das Relações Institucionais, também integra essa linha.

Perfil

Paulista de Pontes Gestal, Edinho é graduado em ciências sociais pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Araraquara (SP) e mestre em engenharia de produção pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos).

É filiado ao PT desde 1985. Em 1989, tornou-se presidente do diretório municipal do partido em Araraquara.

