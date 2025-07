Novo presidente do PT, Edinho Silva diz que vai trabalhar pela unidade do partido Ex-prefeito de Araraquara tem o apoio de Lula e foi eleito nesse domingo, em processo interno da sigla Brasília|Ana Isabel Mansur e Rute Moraes, do R7 em Brasília 07/07/2025 - 19h32 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h50 ) twitter

Edinho agrdeceu 'confiança' de Lula Reprodução/Instagram/@edinhosilvapt

O novo presidente do PT Edinho Silva declarou nesta segunda-feira (7) que vai trabalhar “incansavelmente” pela unidade do partido. Candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o dirigente recém-eleito agradeceu a “confiança” de Lula, em discurso ao lado do presidente interino do PT, senador Humberto Costa (PT-PE), logo após ser anunciado novo presidente da sigla.

“Meu trabalho será, cotidianamente, para unificar nosso partido, na complexidade que significa a unidade do PT. Não significa não termos debates nem divergências — e essas divergência não aflorarem —, mas mesmo com a complexidade democrática que é o PT, trabalharei incansavelmente pela unidade do PT", destacou.

Edinho também agradeceu os adversários e afirmou que “prevaleceu um ambiente de unidade”.

“Por mais que tenha contradições criadas, essas contradições, é importante que se diga, são naturais da cultura democrática do PT. Não há nenhuma disputa interna do PT sem contradições e conflitos, porque assim que se dá a disputa politica na tradição do partido — se acirra o debate, muitas vezes as contradições afloram, mas o ambiente majoritário desse PED [processo de eleição direta] foi de unidade", refletiu.

‌



Edinho faz parte da corrente interna CNB (Construindo um Novo Brasil), ala majoritária e que está há anos na direção do partido.

A CNB é liderada pelo grupo do PT mais alinhado a Lula. A ex-presidente do PT Gleisi Hoffmann, atual ministra das Relações Institucionais, também integra essa linha.

‌



“Quero fazer um agradecimento público à confiança do presidente Lula. Me empenharei todos os dias para que possa honrá-la. Vou conduzir um processo de transição, mas, nesse processo, quero deixar claro que já construirei uma forma de conduzir o partido onde serei o presidente de todas as correntes do PT, de todos os grupos, de toda nossa militância”, completou Edinho.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em coletiva de imprensa, Humberto Costa informou que, até o momento, foram apurados 342.294 votos totais.

‌



Desses, 239.155 foram para Edinho — 73,5%. Em seguida, estão:

Rui Falcão: 36.279 votos (11,15%)

Romênio Pereira: 36.009 votos (11,06%)

Valter Pomar: 14.006 votos (4,3%)

Segundo a assessoria do PT, o resultado é “parcial”. No domingo (6), o PT realizou eleições em todos os diretórios do Brasil, mas o resultado não foi divulgado em virtude da judicialização do pleito do PT-MG (leia mais abaixo).

Além de Minas Gerais, a contagem ainda está incompleta em cinco estados: Pernambuco, Bahia, Pará, Paraná e Rio de Janeiro.

O partido calcula que a participação dos filiados nas urnas seja superior a 400 mil.

Apesar do resultado incompleto, Humberto Costa afirmou que o cenário não pode ser revertido matematicamente. “Com toda certeza, não haverá como esse resultado da presidência ser alterado, de modo que Edinho já pode dirigir as primeiras palavras como presidente eleito”, destacou.

Disputa em Minas Gerais

A deputada Dandara Tonantzin (PT-MG) travou a votação no estado, pois a Justiça concedeu o direito de ela concorrer ao posto. Isso fez o partido suspender a eleição no local, mas, nesta tarde, o PT conseguiu reverter a determinação.

A eleição em MG ocorrerá no próximo domingo (13).

Perfil

Paulista de Pontes Gestal, Edinho é graduado em ciências sociais pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Araraquara (SP) e mestre em engenharia de produção pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos).

É filiado ao PT desde 1985. Em 1989, tornou-se presidente do diretório municipal do partido em Araraquara.

Edinho atuou como assessor parlamentar na Constituinte paulista em 1990 e foi eleito vereador por dois mandatos consecutivos (1993–1996 e 1997–2000).

Em 2000, foi eleito prefeito de Araraquara, aos 32 anos, e reeleito em 2004. Em 2007, assumiu a presidência estadual do PT-SP e foi reconduzido para o mandato seguinte (2009–2013).

Elegue-se, em 2010, o deputado estadual de SP mais votado da coligação.

Em 2015, foi nomeado ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social), durante o segundo governo Dilma Rousseff.

Edinho retornou à Prefeitura de Araraquara em 2016 e foi reeleito em 2020. É o único prefeito da história do município a exercer quatro mandatos (2001–2008 e 2017–2024).

Em 2022, integrou a coordenação da campanha presidencial de Lula.

