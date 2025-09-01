Quem é o empresário que tentou fugir de lancha de operação da PF que mirou Faria Lima e PCC
Rafael Renard Gineste foi detido pelos policiais em uma embarcação de luxo ancorada em Bombinhas, Santa Catarina
Durante a operação da última quinta-feira (28) contra uma organização criminosa suspeita de adulterar combustíveis e lavar dinheiro por meio de empresas do setor e fintechs na Faria Lima, o empresário Rafael Renard Gineste tentou escapar por meio de uma lancha. Ele acabou detido pelos policiais na embarcação de luxo ancorada em Bombinhas, Santa Catarina.
A ação prendeu outras cinco pessoas em outros locais. A defesa de Gineste não foi encontrada para se manifestar.
Rafael Renard Gineste é sócio-administrador da F2 Holding Investimentos. Segundo os investigadores, seria integrante do núcleo financeiros da organização, que cuidava de movimentar valores usando empresas de fachada e holdings.
As empresas, postos de combustíveis e fundos de investimento serviriam para dar aparência de licitude aos recursos.
Decisão da Justiça
Na quinta-feira, a Justiça decretou a prisão de 14 envolvidos em fraudes no setor de combustível que movimentaram R$ 23 bilhões.
Entre os acusados que tiveram a prisão decretada, estão os empresários Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Loco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, apontados como verdadeiros donos do antigo grupo Aster/Copape. Eles não foram encontrados para se manifestar.
