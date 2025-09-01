Logo R7.com
Quem é o empresário que tentou fugir de lancha de operação da PF que mirou Faria Lima e PCC

Rafael Renard Gineste foi detido pelos policiais em uma embarcação de luxo ancorada em Bombinhas, Santa Catarina

Brasília|Do Estadão Conteúdo

  • Empresário Rafael Renard Gineste tentou fugir de lancha durante operação da PF em Santa Catarina.
  • Operação visa desmantelar esquema de lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis na Faria Lima.
  • Gineste, sócio da F2 Holding, é considerado parte do núcleo financeiro da organização criminosa.
  • Justiça decretou prisão de 14 envolvidos, incluindo conhecidos empresários do setor de combustíveis.

SP - OPERAÇÃO CARBONO OCULTO/COMBUSTÍVEIS - ECONOMIA - A Polí­cia Federal realiza Operação Carbono Oculto, no prédio localizado no número 3732 da Avenida Faria Lima, principal centro financeiro do País, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 28 de agosto de 2025. A operação, que conta com equipes da Polícia Militar, promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), agentes e fiscais das Receitas Estadual e Federal, é a maior feita até hoje para combater a infiltração do crime organizado na economia formal do País. A ação mira envolvidos no domínio de toda a cadeia produtiva da área de combustíveis, parte da qual foi capturada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). 28/08/2025 - Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO
Ao todo, 1.400 agentes cumpriram 200 mandados de busca e apreensão WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.8.2025

Durante a operação da última quinta-feira (28) contra uma organização criminosa suspeita de adulterar combustíveis e lavar dinheiro por meio de empresas do setor e fintechs na Faria Lima, o empresário Rafael Renard Gineste tentou escapar por meio de uma lancha. Ele acabou detido pelos policiais na embarcação de luxo ancorada em Bombinhas, Santa Catarina.

A ação prendeu outras cinco pessoas em outros locais. A defesa de Gineste não foi encontrada para se manifestar.

Rafael Renard Gineste é sócio-administrador da F2 Holding Investimentos. Segundo os investigadores, seria integrante do núcleo financeiros da organização, que cuidava de movimentar valores usando empresas de fachada e holdings.

As empresas, postos de combustíveis e fundos de investimento serviriam para dar aparência de licitude aos recursos.


Decisão da Justiça

Na quinta-feira, a Justiça decretou a prisão de 14 envolvidos em fraudes no setor de combustível que movimentaram R$ 23 bilhões.

Entre os acusados que tiveram a prisão decretada, estão os empresários Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Loco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, apontados como verdadeiros donos do antigo grupo Aster/Copape. Eles não foram encontrados para se manifestar.


