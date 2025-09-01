Quem é o empresário que tentou fugir de lancha de operação da PF que mirou Faria Lima e PCC Rafael Renard Gineste foi detido pelos policiais em uma embarcação de luxo ancorada em Bombinhas, Santa Catarina Brasília|Do Estadão Conteúdo 01/09/2025 - 11h48 (Atualizado em 01/09/2025 - 11h48 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Empresário Rafael Renard Gineste tentou fugir de lancha durante operação da PF em Santa Catarina.

Operação visa desmantelar esquema de lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis na Faria Lima.

Gineste, sócio da F2 Holding, é considerado parte do núcleo financeiro da organização criminosa.

Justiça decretou prisão de 14 envolvidos, incluindo conhecidos empresários do setor de combustíveis. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ao todo, 1.400 agentes cumpriram 200 mandados de busca e apreensão WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.8.2025

Durante a operação da última quinta-feira (28) contra uma organização criminosa suspeita de adulterar combustíveis e lavar dinheiro por meio de empresas do setor e fintechs na Faria Lima, o empresário Rafael Renard Gineste tentou escapar por meio de uma lancha. Ele acabou detido pelos policiais na embarcação de luxo ancorada em Bombinhas, Santa Catarina.

A ação prendeu outras cinco pessoas em outros locais. A defesa de Gineste não foi encontrada para se manifestar.

Rafael Renard Gineste é sócio-administrador da F2 Holding Investimentos. Segundo os investigadores, seria integrante do núcleo financeiros da organização, que cuidava de movimentar valores usando empresas de fachada e holdings.

As empresas, postos de combustíveis e fundos de investimento serviriam para dar aparência de licitude aos recursos.

‌



Decisão da Justiça

Na quinta-feira, a Justiça decretou a prisão de 14 envolvidos em fraudes no setor de combustível que movimentaram R$ 23 bilhões.

Entre os acusados que tiveram a prisão decretada, estão os empresários Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Loco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, apontados como verdadeiros donos do antigo grupo Aster/Copape. Eles não foram encontrados para se manifestar.

‌



