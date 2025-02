‘Quero crer que vamos ter um ano muito produtivo no Legislativo’, diz Haddad Ministro da Fazenda apresentou prioridades do governo no Congresso ao novo presidente do Senado Brasília|Rute Moraes e Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília 11/02/2025 - 17h11 (Atualizado em 11/02/2025 - 18h55 ) twitter

Mesma lista de prioridades foi entregue a Hugo Motta na semana passada Antônio Cruz/Agência Brasil - 11.2.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta terça-feira (11) esperar que 2025 seja “muito produtivo do ponto de vista legislativo”, após entregar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), as prioridades do governo no Congresso. Ao lado dos ministros Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Haddad se reuniu com o parlamentar e destacou 11 tópicos, já em tramitação no Legislativo.

“Eu quero crer que, pelo o que eu ouvi aqui e no gabinete do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, que nós vamos ter um ano muito produtivo do ponto de vista legislativo. É uma agenda boa, é uma agenda que conta com o apoio de empresários e trabalhadores, e eu penso que a classe política não vai se furtar, apoiar e dar ritmo para essa agenda”, afirmou Haddad.

A mesma pauta foi entregue pelo ministro na semana passada a Motta, que foi eleito no início do mês, ao lado de Alcolumbre, para comandar o Legislativo. Entre as prioridades entregues estão temas como a regulamentação da reforma tributária, a limitação dos supersalários e a previdências dos militares (leia mais abaixo).

Após o encontro, o presidente do Senado afirmou que o Congresso Nacional tem “espírito de colaboração” com as pautas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

“É esse o espírito de colaboração que o Parlamento brasileiro tem em relação à agenda do governo. O governo do presidente Lula é o governo que foi eleito pelo povo brasileiro, e o Parlamento precisa estar ladeado às agendas do governo, logicamente colaborando e contribuindo para melhorar e aperfeiçoar essa agenda com o olhar do Parlamento. E é dessa maneira que a gente trata a relação institucional entre os poderes, muito especialmente entre o Executivo e o Legislativo”, destacou.

Encontro com Motta

Haddad fez um aceno a Motta na semana passada, depois da reunião com o novo presidente da Câmara. O ministro afirmou que a relação entre os dois ao longo dos últimos anos “não poderia ter sido melhor”.

Horas depois, Haddad usou as redes sociais e voltou a elogiar a condução de Motta em propostas defendidas pelo governo na área econômica.

A agenda entregue a Motta foi mais ampla, porque também incluiu os destaques para 2026 — a lista tinha 25 temas. Entre eles, a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês.

A proposta deve ser enviada oficialmente à Câmara nas próximas semanas, com expectativa para avanço das discussões ainda no primeiro semestre.

Agenda legislativa do governo para este ano

Regulamentação da reforma tributária: Lei de Gestão e Administração do IBS;

Conformidade tributária e aduaneira, com valorização do bom contribuinte;

Limitação dos supersalários;

Previdência dos militares;

Aprimoramento da Lei de Falências;

Fortalecimento da proteção a investidores no mercado de capitais;

Consolidação legal das infraestruturas do mercado financeiro;

Resolução bancária;

Mercado de Crédito: execução extrajudicial;

Modernização do regime de concessão e de parcerias público-privadas; e

Marco legal da inteligência artificial.