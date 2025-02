Mais da metade dos brasileiros desaprova trabalho de Lula; maior preocupação é segurança Segundo pesquisa Atlas Intel, desaprovação do governo subiu 1,6 ponto percentual (pp), chegando a 51,4% Brasília|Do R7, em Brasília 11/02/2025 - 14h09 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h35 ) twitter

Pesquisa aponta maior desaprovação na série histórica do governo Lula Ricardo Stuckert/Presidência da República – 07.02.2025/Ricardo Stuckert/Presidência da República – 07.02.2025

A popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu seu pior patamar desde o início da série histórica, segundo pesquisa Latam Pulse Brasil, da Atlas Intel, realizada entre 27 e 31 de janeiro de 2025. A desaprovação do governo subiu 1,6 ponto percentual (pp), chegando a 51,4%, enquanto a aprovação caiu 1,9 pp, para 45,9%.

A avaliação negativa do governo também alcançou seu maior nível, com 46,5% dos entrevistados classificando a gestão como “ruim” ou “péssima”. As avaliações positivas caíram 3 pontos percentuais em relação a dezembro de 2024, ficando em 37,8%.

A pesquisa, que ouviu 3.125 pessoas em todo o país, tem margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Preocupações dos brasileiros

Um dos principais indicativos da insatisfação com o governo vem com a preocupação dos brasileiros diante da economia e da inflação: o índice dobrou no período, passando de 15% em outubro de 2024 para 29% em janeiro de 2025.

‌



Esses temas se tornaram o terceiro maior problema do país, atrás apenas de criminalidade (58%) e corrupção (49%). O aumento reflete o impacto de pressões econômicas no cotidiano da população e pode estar relacionado à queda na popularidade do governo.

Também a imagem positiva de Lula caiu de 60% para 42% entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, sendo superada pela do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que registrou 44% de avaliações positivas. Com isso, Lula passou a ter o mesmo patamar de imagem positiva e negativa de figuras como Fernando Haddad e Michele Bolsonaro.