Vídeo: Alcolumbre e Haddad falam em colaboração entre poderes após reunião sobre pautas do governo

Em entrevista coletiva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), comentou a reunião desta terça-feira (11) com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, em que foram apresentadas as 25 pautas prioritárias do Governo para 2025 e 2026.



Alcolumbre citou um “ espírito de colaboração " do Parlamento em relação à agenda do governo e falou em unir o poder legislativo em prol de uma agenda comum de país. “O Parlamento precisa estar ladeado às agendas do governo, logicamente, colaborando e contribuindo para melhorar e aperfeiçoar essa agenda”, disse.



Ao mesmo tempo, o presidente destacou o apoio do Governo aos projetos das casas e afirmou que o encontro é o primeiro de muitos que virão, “para começar a conversar e a dialogar sobre o futuro do Brasil sem aspecto ideológico, político ou partidário”.



Em seguida, Haddad deu detalhes da agenda para o próximo biênio. “Existe todo um trabalho para melhorar o potencial de crescimento do nosso Produto Interno Bruto, que é o que vai facilitar a primeira agenda. Se o Brasil não crescer de forma sólida, sustentável, tudo fica mais difícil”, pontuou.



O ministro foi otimista ao falar do Parlamento e dos projetos para os próximos dois anos. “Eu quero crer que nós vamos ter um ano muito produtivo do ponto de vista legislativo. É uma agenda boa, que conta com apoio de empresários e trabalhadores, e eu penso que a classe política não vai se furtar a apoiar e dar ritmo para essa agenda”, afirmou.