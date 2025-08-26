RECORD Talks: Luiz Cláudio Costa destaca potencial protagonismo ambiental do Brasil na COP30
Presidente da Record abriu evento voltado ao debate sobre desafios ambientais e turismo sustentável
A COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) vai além de um debate restrito à ecologia ou à preservação da natureza e representa uma oportunidade para o Brasil se reafirmar como protagonista ambiental no mundo. É o que destacou o presidente da Record, Luiz Cláudio Costa, durante a abertura do RECORD Talks, evento promovido pela emissora e voltado ao debate sobre desafios ambientais e turismo sustentável.
“O Brasil sempre foi protagonista, tem uma das maiores reservas naturais desse planeta. Ao mesmo tempo que isso é um privilégio, também é uma responsabilidade sobre nós. Temos que saber preservar, mas também saber viver desses recursos naturais. Essa é a grande equação, grande desafio e o que vai ser tratado aqui”, afirmou Luiz Cláudio Costa, nesta terça-feira (26).
Na avaliação de Costa, a COP30 — que ocorrerá em novembro, em Belém (PA) — será um espaço estratégico para mostrar ao mundo a capacidade de equilibrar a preservação ambiental com o desenvolvimento sustentável. Ele destacou, ainda, como a conferência pode colocar o Brasil como ator central na busca de soluções para enfrentar mudanças climáticas.
Em relação à RECORD Talks, Costa frisou a oportunidade de desenvolver debates e questões importantes de como fazer da COP30 um marco. “Hoje será certamente um evento que vai dar a largada nas discussões mais importantes que teremos na COP30″, concluiu.
RECORD Talks
A iniciativa reune especialistas, lideranças e estudantes no IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), em Brasília, para discutir como essas questões se conectam ao desenvolvimento econômico e social.
O evento conta com painéis com representantes do setor público, privado e da sociedade civil, que irão discutir os desafios e as oportunidades relacionados às mudanças climáticas, com destaque para o turismo sustentável e as práticas ESG (Ambiental, Social e Governança).
O que é ESG?
ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança). De forma geral, o conceito avalia como um negócio busca:
- Minimizar seus impactos ambientais,
- Promover uma atuação social justa e responsável,
- Adotar boas práticas de governança corporativa.
