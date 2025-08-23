Damares pede que Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro prestem depoimento à CPMI do INSS Comissão foi instalada na quarta-feira e terá primeira reunião na semana que vem Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 23/08/2025 - 13h22 (Atualizado em 23/08/2025 - 13h22 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A senadora Damares Alves pediu depoimentos de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro à CPMI do INSS.

A CPMI foi instalada no Congresso Nacional e realizará sua primeira reunião na próxima semana.

Damares afirma que há indícios de descontos ilegais nos governos de Lula e que esses desvios se intensificaram na atual gestão.

A presidência da comissão ficou com Carlos Viana, que venceu a disputa por 17 votos a 14, contrariando expectativas anteriores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Senadora protocolou requerimentos neste sábado Geraldo Magela/Agência Senado - 20.08.2025

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) protocolou neste sábado (23) requerimentos para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ex-presidentes Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro sejam convidados a prestar depoimento na CPMI do INSS . A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instalada no Congresso Nacional na quarta-feira (20), e a primeira reunião vai acontecer na próxima semana.

A senadora justificou o pedido afirmando que há indícios de que os descontos ilegais em folhas de pagamentos de contribuintes foram iniciados nas primeiras gestões de Lula, continuando nos governos seguintes e se intensificando na atual gestão.

“Entendemos que há interesse do próprio Presidente Lula, pelo princípio da transparência na gestão da coisa pública, de esclarecer esses desvios de recursos do INSS, que já vinham ocorrendo nos seus dois governos anteriores”, afirma.

Início da CPMI

Uma sessão marcada por tumulto abriu, nesta quarta-feira (20), os trabalhos da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) destinada a investigar fraudes praticadas por entidades associativas contra beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

‌



O comando da comissão ficará a cargo do senador Carlos Viana (Podemos-MG, na foto em destaque), em resultado considerado uma reviravolta na votação. A expectativa era de que o indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o senador Omar Aziz (PSD-AM), assumisse o posto.

Viana venceu a disputa por 17 votos a 14 e, em seguida, escolheu como relator o deputado Alfredo Gaspar (União-AL). A indicação contrariou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que havia sugerido o correligionário Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

‌



Em nota, Ayres declarou receber a decisão com naturalidade. “Reafirmo que sigo como membro titular da comissão, mantendo o mesmo compromisso de contribuir com os trabalhos e avançar na investigação das fraudes”.

