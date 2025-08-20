Líder do governo se culpa por derrota em CPMI do INSS: ‘Subestimamos a oposição’ Senador Randolfe Rodrigues disse que seu cargo sempre esteve à disposição do governo Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 20/08/2025 - 17h45 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h53 ) twitter

Senador Randolfe Rodrigues considera que o governo terá maioria para conduzir a CPMI Waldemir Barreto/Agência Senado -19/08/2025

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), admitiu, nesta quarta-feira (20), que teve culpa na derrota que o Palácio do Planalto sofreu na CPMI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar as fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

“O resultado foi desagradável. Assumo a minha culpa, máxima culpa. Responsabilidades minhas não terceirizo e assumo", afirmou Randolfe.

“Subestimamos a capacidade de articulação da oposição, mas todo bom time tem uma derrota no campeonato”, prosseguiu o líder, que disse sempre ter colocado seu cargo de líder à disposição do governo.

Randolfe ponderou que o governo vem de um “campeonato de vitórias” e que, agora, o time vai se “reorganizar”. "A maioria dos membros é de lealdade ao governo", explicou. “Não vamos permitir que a CPMI se torne palco da oposição”, continuou.

‌



A CPMI foi instalada nesta manhã e, o indicado do governo e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), à presidência da comissão era o senador Omar Aziz (PSD-AM).

Contudo, a oposição venceu Aziz no voto com a candidatura do senador Carlos Viana (Podemos-MG), que venceu por 17 votos a favor e 14 contrários. De oposição, Viana então indicou o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) para relatar a CPMI.

‌



O indicado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em alinhamento com o governo, era o deputado Rafael Britto (Republicanos-AL), que também saiu derrotado.

Durante a sessão de votação, o governo perdeu por dois votos, que seriam do MDB e do PDT. Mas, como os titulares não estavam presentes, pela ordem do bloco partidário da Câmara, dois deputados do PL substituíram nos votos, o que deu vitória à oposição.

‌



O líder do governo afirmou que, até esta manhã, não sabia das ausências dos dois deputados.

Randolfe considera que Gaspar é mais alinhado a oposição do que Viana e que o relator deve colocar o governo como alvo nas investigações.

O líder, porém, considera que a oposição vai precisar de maioria para levar a apuração na linha pretendida. Nesse caso, Randolfe acredita que o governo deve ganhar.

O ex-ministro da Secom deputado Paulo Pimenta (PT-RS) é quem vai coordenar a bancada do governo no colegiado. Na próxima semana, Viana vai realizar uma sessão para eleger o vice-presidente da CPMI.

O governo deve indicar o deputado Duarte Jr. (PSB-MA) para o posto.

