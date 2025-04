Retorno ao PP reforça plano de Derrite para disputar o Senado Ideia é que o secretário de SP e o deputado federal Eduardo Bolsonaro conquistem as duas cadeiras da Casa Revisora Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 08/04/2025 - 23h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 23h16 ) twitter

O secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite (PP-SP) Mario Agra / Câmara dos Deputados - 20/03/2024

O retorno do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, ao PP (Progresistas) indica que o deputado federal licenciado deve disputar uma cadeira pelo estado no Senado em 2026. Atualmente, ele está licenciado em virtude do cargo que ocupa no Executivo de SP.

Conforme apurou o R7, a saída de Derrite do PL para retomar a filiação ao PP, a qual se elegeu a deputado em 2018, ocorreu pela viabilização da vaga à Casa Revisora. A ideia da direita é que as duas vagas do estado em 2026 fiquem com Derrite e com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Apesar disso, o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP), também deseja se candidatar ao posto.

A mudança de partido ocorreu com aval do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O R7 já havia antecipado a mudança e a possibilidade de Derrite concorrer ao Senado em 2026.

À época, o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), cogitou, até mesmo, colocar o secretário para disputar o governo do estado em 2026, com a possibilidade do atual mandatário, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concorrer à Presidência da República.

Tarcísio é um dos nomes da direita cotados para disputar o Palácio do Planalto caso Bolsonaro permaneça inelegível. O governador, contudo, nega qualquer intenção. Publicamente, Bolsonaro já disse que, em 2026, vai focar em fazer uma grande bancada de senadores de oposição.

