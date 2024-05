Rodrigo Neves tem 46% e Jordy 18% na disputa pela prefeitura de Niterói, mostra pesquisa

Brasília |Do R7, em Brasília

Pré-candidatos disputam a prefeitura de Niterói (Reprodução/Redes Sociais - arquivo)

O pré-candidato Rodrigo Neves (PDT) lidera a intenção de votos para a Prefeitura de Niterói em pesquisa estimulada (quando os nomes são apresentados aos eleitores). O pré-candidato é seguido por Carlos Jordy (PL), com 18%; Talíria Petrone (PSOL), com 7%; e Bruno Lessa (Podemos), com 3% (veja abaixo).

Pesquisa de intenção de votos para Prefeitura de Niterói

Os dados são de levantamento feito pela Gerp Pesquisas Estratégicas, com margem de erro de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos. O instituto ouviu 1.250 pessoas entre 25 de abril e 2 de maio. O levantamento tem intervalo de confiança de 95,55%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o número RJ-01315/2024.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Rodrigo Neves tem 11% das intenções de voto, seguido por Carlos Jordy (7%), Talíria Petrone (2%) e Bruno Lessa (0%). Rodrigo Neves receberia, segundo o levantamento, 46% dos votos se a eleição fosse feita no mesmo dia da pesquisa (veja abaixo).

Pesquisa de pré-candidatos para Prefeitura de Niterói (Portal/R7)

Carlos Jordy lidera o índice de rejeição: 24% dos entrevistados não votariam de jeito nenhum no pré-candidato; ele é seguido nos índices de rejeição por Rodrigo Neves (18%); Bruno Lessa (18%) e Talíria Petrone (16%). Outros 7% não votariam em nenhum deles, e 15% poderia votar em qualquer um deles.

