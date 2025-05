Rota bioceânica será bem-sucedida, mas trará desafios para polícias locais, diz Lewandowski Projeto deve ser discutido em reunião com líderes de Justiça dos países do Mercosul no dia 30 Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 22/05/2025 - 14h47 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h57 ) twitter

Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comentou sobre a rota bioceânica nesta quinta-feira (22) Reprodução/RECORD

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, comentou sobre a rota bioceânica nesta quinta-feira (22) e afirmou que o projeto terá sucesso, mas deve trazer desafios para a área de segurança pública.

“Eu acho que será um avanço extraordinário para a economia da região, mas também trará desafios importantes para as polícias locais”, afirmou em entrevista durante um evento da Interpol com chefes de segurança pública da América do Sul.

Para Lewandowski, apesar de trazer economias de escala “extraordinárias”, a rota deve criar o desafio da instalação dos órgãos competentes e da cooperação entre eles e as autoridades dos países vizinhos.

“Vamos ter que construir delegacias da Polícia Federal e da Receita Federal e, também, a própria Polícia Rodoviária Federal deverá estar integrada nesses esforços, juntamente com a contrapartida das forças policiais dos países vizinhos”, disse.

O ministro apontou que o tema deve ser debatido na reunião da próxima sexta-feira (30), na Argentina. O encontro deve reunir as autoridades da Justiça dos países do Mercosul para falar sobre ações de combate ao crime organizado.

Construção da bioceânica

No dia 23 de abril, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que a principal parte da obra — a ponte que liga o município de Porto Murtinho (MS) a Carmelo Peralta, no Paraguai — deve ser entregue em 2026.

A Bioceânica de Capricórnio é uma rodovia que parte do Brasil e passa pelo Paraguai e Chile, além de conectar o Oceano Atlântico ao Pacífico. O objetivo da rota é simplificar o trânsito de mercadorias e ampliar a competitividade dos países, além de beneficiar o comércio entre o Brasil e a Ásia.

Segundo Tebet, as vias terão mais de dois mil quilômetros, que serão construídos com apoio do orçamento do Novo PAC. O projeto vai conectar os portos de Santos, Paranaguá e Itajaí aos portos chilenos de Iquique, Mejillones e Antofagasta.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que dá prioridade à finalização do projeto e avaliou que o tempo de trânsito pode ser reduzido em 12 dias, o que seria benéfico para o comércio.

*Sob supervisão de Bruna Lima

