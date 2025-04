RS cria 66,4 mil empregos formais no primeiro trimestre e supera em 4% 2024 Dados são do Caged e foram antecipados pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em entrevista nesta quarta-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 30/04/2025 - 11h35 (Atualizado em 30/04/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 30.04.2025

O Rio Grande do Sul registrou, no primeiro trimestre deste ano, a criação de 66.490 vagas de emprego com carteira assinada, número 4,6% maior que o de 2024, antes das enchentes atingirem partes do estado no fim de abril e afetarem 2,3 milhões de pessoas. Os dados são do Novo Caged (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), antecipados pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em entrevista, nesta quarta-feira (30), no Bom Dia, Ministro.

“Em 2023, houve a geração de 46.589 empregos no Rio Grande do Sul. Em 2024, 63.551; e em 2025, 66.490 vagas [de janeiro a março]”, citou.

Questionado sobre o tema, o ministro elogiou a rápida recuperação do estado.

“Vejo o Rio Grande do Sul participando ativamente do crescimento da economia. Temos que comemorar muito, de fato, o feito dos gaúchos e do governo federal. Dizer ao povo gaúcho ‘parabéns’, porque não tem exemplo que se saiba de uma velocidade de recuperação, diante da dramaticidade registrada [nas fortes chuvas e enchentes], e que tenha tido essa recuperação”, disse.

‌



Caged

Os dados gerais do Caged devem ser divulgados no começo da tarde desta quarta-feira (30), em coletiva de imprensa no edifício-sede do Ministério do Trabalho e Emprego.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp