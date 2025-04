Lula sanciona, com veto, lei que autoriza uso de fundos constitucionais na economia criativa Segundo o texto, parte das verbas pode ser destinada a projetos com potencial de geração de empregos, entre outros objetivos Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 30/04/2025 - 07h36 (Atualizado em 30/04/2025 - 07h38 ) twitter

Moda, turismo e artesanato estão entre as áreas que podem receber verbas Tânia Rêgo/Agência Brasil - 9.4.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com um veto, a lei que permite financiar projetos ligados à economia criativa com recursos dos fundos constitucionais. A norma foi publicada nesta quarta-feira (30) no Diário Oficial da União e estabelece que as iniciativas devem ter “origem na criatividade, na habilidade e no talento individuais e apresentem potencial para a criação de riqueza e empregos por meio da geração e exploração de propriedade intelectual”.

Segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o termo “economia criativa” refere-se a modelos de negócios ou gestão baseados em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento, da criatividade ou do capital intelectual de indivíduos, visando gerar trabalho e renda. Já a ONU (Organização das Nações Unidas) afirma que o setor inclui produtos audiovisuais, design, mídia e artes, sendo “um dos setores mais transformadores da economia mundial em termos de geração de renda, criação de empregos e receitas de exportação”.

As novas regras passam a valer para três fundos: Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Para receber investimentos, os projetos devem apresentar potencial para a criação de riqueza e empregos por meio da geração e exploração de propriedade intelectual. O texto também define as áreas às quais os projetos devem pertencer. São elas:

Arquitetura

Mercados de arte e antiguidades

Turismo

Artesanato

Design

Moda

Filme e vídeo

Jogos eletrônicos de lazer e entretenimento

Música

Artes performativas

Editorial

Serviços de computação e software

Mídias digitais

Rádio e televisão



Além disso, as diretrizes autorizam o financiamento de pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades relacionadas à economia criativa ou profissões de natureza intelectual — científica, literária ou artística —, ainda que com o apoio de auxiliares ou colaboradores. Para isso, é necessário que as iniciativas comprovem, junto às instituições financeiras gestoras dos Fundos Constitucionais de Financiamento, que possuem condições técnicas e financeiras para se candidatar aos recursos.

Veto

Lula vetou somente um trecho do texto aprovado pelo Congresso Nacional. Esse trecho estabelecia alguns critérios para a seleção dos projetos, como a comprovação da capacidade técnica e a apresentação de um cronograma de execução. O R7 entrou em contato com o governo para saber os motivos da retirada do dispositivo, mas não obteve resposta até o momento.

Outras mudanças

Outro ponto alterado pela nova legislação diz respeito a investimentos ligados a pequenas empresas e produtores rurais. A partir de agora, terão tratamento preferencial as atividades que envolvam:

Pequenos produtores rurais e miniprodutores rurais e de pequenas empresas e microempresas

Uso intensivo de matérias-primas e de mão de obra locais

Produção de alimentos básicos para consumo da população

Projetos de irrigação, quando pertencentes aos produtores, associações e cooperativas





