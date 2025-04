Consignado CLT chega a R$ 8,9 bilhões em menos de dois meses, diz ministro do Trabalho Luiz Marinho destacou alcance do programa principalmente para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 30/04/2025 - 10h19 (Atualizado em 30/04/2025 - 10h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 30.04.2025

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, informou que o crédito consignado CLT já movimentou R$ 8,9 bilhões em menos de dois meses. O Programa Crédito do Trabalhador na Carteira Digital de Trabalho emprestou os recursos para quase 1,6 milhão de trabalhadores.

“O crédito do trabalhador é destinado a trazer segurança para aqueles que não tinham nenhum crédito: assalariado rural, assalariado doméstico, trabalhador da pequena empresa, que ganha um salário mínimo ou dois salários mínimos”, explicou.

O ministro detalhou que o montante de R$ 8,9 bilhões está dividido em:

R$ 1,6 bilhão emprestado para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos;

R$ 2,7 bilhões para quem ganha de dois a quatro salários mínimos;

R$ 1,9 bilhão para quem ganha entre quatro e oito salários mínimos; e

R$ 2,5 bilhões para quem ganha mais de oito salários mínimos.

O balanço foi apresentado nesta quarta-feira (30) no programa Bom Dia, Ministro. O chefe da pasta do Trabalho explicou que, até o último dia 25, o consignado só podia ser acessado pela plataforma do e-Social na carteira digital. “Ali, os bancos tinham que oferecer. A partir do dia 25, [o trabalhador] pode fazer direto da plataforma do banco”.

‌



Apesar disso, o ministro orienta que os interessados acessem a plataforma do e-Social. “Quando você vai diretamente na plataforma do banco, vê apenas as ofertas daquela instituição. Mas, ao acessar o e-Social, é possível comparar as ofertas de todos os bancos”, observou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Portabilidade de empréstimos

O ministro também adiantou que, a partir do próximo dia 6, será possível a portabilidade de empréstimos, permitindo que outras instituições financeiras ofereçam uma taxa menor ao trabalhador.

‌



“Quando esse banco oferece uma taxa menor, o trabalhador informa o seguinte ao banco com quem ele tem o empréstimo: ‘Estou interessado em fazer a portabilidade para o banco Y porque ele me ofereceu uma taxa menor do que a sua’. O banco X, original, pode cobrir a oferta do concorrente.”

“Ou seja, um verdadeiro leilão para estabelecer uma taxa menor para o trabalhador. Mas o trabalhador tem que estar muito ligado e estar consciente que ele pode ser o protagonista de qual juro irá pagar”, afirmou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp