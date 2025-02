Ministros da Agricultura e da Gestão discutem reestruturação do Inmet Medida foi anunciada em novembro de 2024 como parte do planejamento estratégico do instituto até 2031 Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 30/01/2025 - 08h06 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h33 ) twitter

Fávaro e Esther Dweck discutem reestruturação do Inmet Divulgação/Ministério da Agricultura e Pecuária - 29/01/2024

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, reuniu-se nesta quarta-feira (29) com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para debater a reestruturação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Durante o encontro, foram discutidos ajustes estratégicos no Ministério da Agricultura para otimizar a eficiência e garantir as entregas planejadas para 2025.

“Tratamos de temas fundamentais, incluindo a possibilidade de transformar o Inmet em uma secretaria do Ministério da Agricultura”, afirmou Fávaro em nota oficial da pasta.

A reestruturação do Inmet foi anunciada em novembro de 2024 como parte do planejamento estratégico do instituto até 2031. A mudança, contudo, ainda precisa ser validada pelo Ministério da Gestão e Inovação. Paralelamente, o Inmet receberá um investimento de R$ 150 milhões neste ano para modernização e aquisição de novas estações meteorológicas.

Entre as metas do novo planejamento do instituto estão a ampliação do uso de dados meteorológicos na agropecuária, a modernização da comunicação dos serviços prestados e o fortalecimento da pesquisa aplicada e da inovação em processos e serviços. Além disso, o Ministério da Agricultura prevê a incorporação de 80 novos servidores, aprovados no CNU (Concurso Público Nacional Unificado), para reforçar o quadro funcional do Inmet.

Na reunião, Fávaro abordou também medidas para fortalecer a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), que enfrenta dificuldades orçamentárias e um déficit nas contas de 2024. “A Embrapa desempenha um papel essencial na produção de alimentos e precisa do nosso apoio contínuo”, declarou o ministro.