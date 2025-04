Governo publica exoneração do ministro Juscelino Filho Nome do líder do partido da Casa, Pedro Lucas Fernandes (MA), tem sido cogitado para ser o titular do ministério Brasília|Do Estadão Conteúdo 09/04/2025 - 08h14 (Atualizado em 09/04/2025 - 08h14 ) twitter

Governo publica exoneração de Juscelino Filho Kayo Sousa/Ministério das Comunicações - 25.03.2025

O DOU (Diário Oficial da União) desta quarta-feira (9) formaliza a exoneração do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Na terça-feira (8,) ele pediu para deixar o cargo depois que foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por suspeita de corrupção envolvendo desvio de emendas parlamentares. O decreto da exoneração “a pedido” é assinado pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.

Juscelino nega as irregularidades. Em carta aberta divulgada na terça, o ex-ministro negou as acusações da PGR e disse que provará sua inocência no STF (Supremo Tribunal Federal). “Hoje tomei uma das decisões mais difíceis da minha trajetória pública. Solicitei ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva meu desligamento do cargo de ministro das Comunicações”, escreveu.

Agora, Juscelino retorna à Câmara. Ele é deputado federal pelo União Brasil do Maranhão. O novo ministro da pasta ainda não foi escolhido. O Ministério das Comunicações faz parte da cota da bancada do União Brasil. Com a saída de Juscelino, o nome do líder do partido da Casa, Pedro Lucas Fernandes (MA), tem sido cogitado para ser o titular do ministério.

