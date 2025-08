‘Salário de presidente não sobra muito’, brinca Lula; vencimentos dele chegam a R$ 46 mil Durante reunião do Conselhão, presidente comenta renda, brinca sobre aumento e defende reforma no Imposto de Renda Brasília|Do R7, em Brasília 05/08/2025 - 20h47 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h57 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Durante reunião do Conselh\u00e3o, Lula fala sobre seu salário de R$ 46 mil.

O presidente comenta que, após descontos, fica com cerca de R$ 21 mil.

Lula brinca sobre não poder conceder aumento salarial a si mesmo.

Ele defende reforma no Imposto de Renda, propondo isenção para quem ganha até R$ 5 mil.

Lula disse que todo dia pede um aumento a si mesmo e responde: ‘Você não vai ter’” Antonio Cruz/Agência Brasil - 05.08.2025

Durante a 5ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, realizada nesta terça-feira (5) no Itamaraty, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre sua remuneração como chefe do Executivo.

Segundo Lula, o salário bruto de R$ 46 mil recebido como presidente da República não representa uma renda elevada, especialmente após descontos.

“Meu salário não é muito, viu? São R$ 46 mil, pago 27% de Imposto de Renda, o PT desconta R$ 4 mil, e sobram R$ 21 mil”, afirmou, arrancando risos da plateia ao dizer que a vida não tem sido fácil, mesmo com o salário mínimo a R$ 1.525.

O presidente ainda brincou sobre a impossibilidade de conceder um reajuste salarial a si mesmo. “Levanto todo dia, olho no espelho e digo: ‘Ô Lula, quero aumento’. E eu respondo: ‘Você não vai ter’”, contou.

Na sequência, também dirigiu uma piada à ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, dizendo que ela aprova aumento para os servidores públicos, mas nunca para ele.

As declarações surgiram no contexto da proposta do governo federal para isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais. Segundo o presidente, a ideia é compensar essa isenção com uma tributação maior sobre contribuintes de alta renda.

“Haddad é tão humilde que sugeriu cobrar essa diferença de um grupo que recebe mais de R$ 1 milhão por ano. E mesmo assim eles reclamam”, pontuou.

Revisão do modelo tributário

Lula defendeu a revisão do modelo tributário como forma de promover maior justiça fiscal. “Não faz sentido alguém que vai ao mercado pagar o mesmo imposto que eu”, disse, referindo-se à carga tributária sobre o consumo e a renda.

O evento aconteceu um dia após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

