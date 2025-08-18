Sebrae promove encontro nacional para ampliar acesso de pequenos negócios ao crédito
Evento começa nesta segunda-feira em Brasília e vai reunir especialistas do setor financeiro e do empreendedorismo
O Sebrae promove nesta segunda (18) e terça-feira (19), em Brasília, o 1º Encontro Nacional Acredita Sebrae, voltado para discutir crédito, finanças e alternativas de apoio a micro e pequenas empresas. O evento vai reunir especialistas do setor financeiro e do empreendedorismo, além de marcar anúncios de novas parcerias e balanço dos resultados do programa.
A abertura contará com representantes do Sebrae, governo federal e instituições financeiras. Na ocasião, será anunciado que o Programa Acredita Sebrae já garantiu R$ 6 bilhões em crédito por meio do Fampe (Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas), além de mais de meio milhão de atendimentos desde 2024.
Também estão previstas a oficialização de parcerias com a ABCRED (Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças), Bradesco e FIDC Estímulo e a celebração dos 30 anos do Fampe.
Entre os palestrantes confirmados, estão o economista Eduardo Moreira, a influenciadora financeira Nath Finanças, o ex-jogador Raí Oliveira e os especialistas Eduardo Feldberg e Thiago Godoy.
Os debates abordarão temas como cenário econômico, educação financeira, crédito consciente, inovação e planejamento das finanças empresariais.
Programa Acredita
Criado em 2024 pelo governo federal, o Programa Acredita tem como objetivo ampliar o acesso de pequenos negócios a financiamentos, oferecendo garantias complementares via Fampe e incentivando o crédito consciente.
Desde sua criação, já foram realizadas 80 mil operações de crédito garantidas pelo fundo, 606 mil atendimentos e mais de 800 mil horas de capacitação e consultoria em finanças.
Para 2025, o Sebrae prevê novos avanços, como 90 mutirões de crédito em todo o país, a instalação de espaços Acredita nas Salas do Empreendedor e caravanas do programa Sebrae Delas, voltadas para incentivar o crédito e a educação financeira entre mulheres empreendedoras.
O encontro é aberto a representantes de instituições financeiras, gestores de crédito do Sistema Sebrae, empresários beneficiados e parceiros do Fampe.
Serviço
1º Encontro Nacional Acredita Sebrae
Data: 18 e 19 de agosto
Horário: 9h às 18h
Local: Auditório do Sebrae Nacional – SGAS 605 Conjunto A, L2 Sul, Brasília
Perguntas e respostas
O que é o 1º Encontro Nacional Acredita Sebrae?
O 1º Encontro Nacional Acredita Sebrae é um evento promovido pelo Sebrae que ocorrerá em Brasília nos dias 18 e 19 de agosto. O foco do encontro é discutir crédito, finanças e alternativas de apoio a micro e pequenas empresas, reunindo especialistas do setor financeiro e do empreendedorismo.
Quais são os objetivos do evento?
O evento tem como objetivo discutir o acesso ao crédito para pequenos negócios, anunciar novas parcerias e apresentar um balanço dos resultados do programa Acredita Sebrae, que já garantiu R$ 6 bilhões em crédito por meio do Fampe desde sua criação.
Quem estará presente na abertura do evento?
A abertura contará com representantes do Sebrae, do governo federal e de instituições financeiras, que farão anúncios importantes relacionados ao programa e suas parcerias.
Quais parcerias serão oficializadas durante o encontro?
Serão oficializadas parcerias com a ABCRED, Bradesco e FIDC Estímulo, além de celebrar os 30 anos do Fampe.
Quem são alguns dos palestrantes confirmados?
Entre os palestrantes confirmados estão o economista Eduardo Moreira, a influenciadora financeira Nath Finanças, o ex-jogador Raí Oliveira, e os especialistas Eduardo Feldberg e Thiago Godoy.
Quais temas serão abordados nos debates?
Os debates abordarão temas como cenário econômico, educação financeira, crédito consciente, inovação e planejamento das finanças empresariais.
Qual é o objetivo do Programa Acredita Sebrae?
O Programa Acredita Sebrae, criado em 2024, visa ampliar o acesso de pequenos negócios a financiamentos, oferecendo garantias complementares via Fampe e incentivando o crédito consciente.
Quais resultados o programa já alcançou?
Desde sua criação, o programa já realizou 80 mil operações de crédito garantidas pelo fundo, 606 mil atendimentos e mais de 800 mil horas de capacitação e consultoria em finanças.
Quais são as previsões do Sebrae para 2025?
Para 2025, o Sebrae prevê a realização de 90 mutirões de crédito em todo o país, a instalação de espaços Acredita nas Salas do Empreendedor e caravanas do programa Sebrae Delas, que visam incentivar o crédito e a educação financeira entre mulheres empreendedoras.
Quem pode participar do encontro?
O encontro é aberto a representantes de instituições financeiras, gestores de crédito do Sistema Sebrae, empresários beneficiados e parceiros do Fampe.
Onde e quando será realizado o evento?
O 1º Encontro Nacional Acredita Sebrae será realizado nos dias 18 e 19 de agosto, das 9h às 18h, no Auditório do Sebrae Nacional, localizado em Brasília.
