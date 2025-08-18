Sebrae promove encontro nacional para ampliar acesso de pequenos negócios ao crédito Evento começa nesta segunda-feira em Brasília e vai reunir especialistas do setor financeiro e do empreendedorismo Brasília|Do R7, em Brasília 18/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Sebrae promove o 1º Encontro Nacional Acredita Sebrae em Brasília nos dias 18 e 19 de agosto.

O evento discute crédito e finanças para micro e pequenas empresas, com participação de especialistas do setor.

O Programa Acredita Sebrae já garantiu R$ 6 bilhões em crédito e realizará 90 mutirões de crédito em 2025.

O encontro é aberto a gestores de crédito, empresários e parceiros do Fampe, promovendo o intercâmbio de conhecimentos financeiros. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Evento vai discutir crédito, finanças e alternativas de apoio a micro e pequenas empresas Samuel Andrade/ Sebrae

O Sebrae promove nesta segunda (18) e terça-feira (19), em Brasília, o 1º Encontro Nacional Acredita Sebrae, voltado para discutir crédito, finanças e alternativas de apoio a micro e pequenas empresas. O evento vai reunir especialistas do setor financeiro e do empreendedorismo, além de marcar anúncios de novas parcerias e balanço dos resultados do programa.

A abertura contará com representantes do Sebrae, governo federal e instituições financeiras. Na ocasião, será anunciado que o Programa Acredita Sebrae já garantiu R$ 6 bilhões em crédito por meio do Fampe (Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas), além de mais de meio milhão de atendimentos desde 2024.

Também estão previstas a oficialização de parcerias com a ABCRED (Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças), Bradesco e FIDC Estímulo e a celebração dos 30 anos do Fampe.

Entre os palestrantes confirmados, estão o economista Eduardo Moreira, a influenciadora financeira Nath Finanças, o ex-jogador Raí Oliveira e os especialistas Eduardo Feldberg e Thiago Godoy.

‌



Os debates abordarão temas como cenário econômico, educação financeira, crédito consciente, inovação e planejamento das finanças empresariais.

Programa Acredita

Criado em 2024 pelo governo federal, o Programa Acredita tem como objetivo ampliar o acesso de pequenos negócios a financiamentos, oferecendo garantias complementares via Fampe e incentivando o crédito consciente.

‌



Desde sua criação, já foram realizadas 80 mil operações de crédito garantidas pelo fundo, 606 mil atendimentos e mais de 800 mil horas de capacitação e consultoria em finanças.

Para 2025, o Sebrae prevê novos avanços, como 90 mutirões de crédito em todo o país, a instalação de espaços Acredita nas Salas do Empreendedor e caravanas do programa Sebrae Delas, voltadas para incentivar o crédito e a educação financeira entre mulheres empreendedoras.

‌



O encontro é aberto a representantes de instituições financeiras, gestores de crédito do Sistema Sebrae, empresários beneficiados e parceiros do Fampe.

Serviço

1º Encontro Nacional Acredita Sebrae

Data: 18 e 19 de agosto

Horário: 9h às 18h

Local: Auditório do Sebrae Nacional – SGAS 605 Conjunto A, L2 Sul, Brasília

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e respostas

O que é o 1º Encontro Nacional Acredita Sebrae?

O 1º Encontro Nacional Acredita Sebrae é um evento promovido pelo Sebrae que ocorrerá em Brasília nos dias 18 e 19 de agosto. O foco do encontro é discutir crédito, finanças e alternativas de apoio a micro e pequenas empresas, reunindo especialistas do setor financeiro e do empreendedorismo.

Quais são os objetivos do evento?

O evento tem como objetivo discutir o acesso ao crédito para pequenos negócios, anunciar novas parcerias e apresentar um balanço dos resultados do programa Acredita Sebrae, que já garantiu R$ 6 bilhões em crédito por meio do Fampe desde sua criação.

Quem estará presente na abertura do evento?

A abertura contará com representantes do Sebrae, do governo federal e de instituições financeiras, que farão anúncios importantes relacionados ao programa e suas parcerias.

Quais parcerias serão oficializadas durante o encontro?

Serão oficializadas parcerias com a ABCRED, Bradesco e FIDC Estímulo, além de celebrar os 30 anos do Fampe.

Quem são alguns dos palestrantes confirmados?

Entre os palestrantes confirmados estão o economista Eduardo Moreira, a influenciadora financeira Nath Finanças, o ex-jogador Raí Oliveira, e os especialistas Eduardo Feldberg e Thiago Godoy.

Quais temas serão abordados nos debates?

Os debates abordarão temas como cenário econômico, educação financeira, crédito consciente, inovação e planejamento das finanças empresariais.

Qual é o objetivo do Programa Acredita Sebrae?

O Programa Acredita Sebrae, criado em 2024, visa ampliar o acesso de pequenos negócios a financiamentos, oferecendo garantias complementares via Fampe e incentivando o crédito consciente.

Quais resultados o programa já alcançou?

Desde sua criação, o programa já realizou 80 mil operações de crédito garantidas pelo fundo, 606 mil atendimentos e mais de 800 mil horas de capacitação e consultoria em finanças.

Quais são as previsões do Sebrae para 2025?

Para 2025, o Sebrae prevê a realização de 90 mutirões de crédito em todo o país, a instalação de espaços Acredita nas Salas do Empreendedor e caravanas do programa Sebrae Delas, que visam incentivar o crédito e a educação financeira entre mulheres empreendedoras.

Quem pode participar do encontro?

O encontro é aberto a representantes de instituições financeiras, gestores de crédito do Sistema Sebrae, empresários beneficiados e parceiros do Fampe.

Onde e quando será realizado o evento?

O 1º Encontro Nacional Acredita Sebrae será realizado nos dias 18 e 19 de agosto, das 9h às 18h, no Auditório do Sebrae Nacional, localizado em Brasília.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp