Sebrae e Ministério do Meio Ambiente firmam parceria para estimular negócios sustentáveis Acordo amplia ações conjuntas voltadas à sustentabilidade e inclusão nos pequenos empreendimentos Brasília|Do R7, em Brasília 07/05/2025 - 20h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h06 )

A ministra Marina Silva participou da abertura do Congresso Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios Reprodução/RECORD - 07.05.2025

O Sebrae e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima assinaram nesta quarta-feira (7) um acordo de cooperação com foco no fortalecimento de práticas sustentáveis entre pequenos empreendedores.

A formalização ocorreu durante a abertura do Congresso Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios (Ciclos), em Brasília (DF).

O documento estabelece novas frentes de atuação entre as instituições, com destaque para a divulgação de soluções ambientais adaptadas à realidade dos pequenos negócios.

A ministra Marina Silva afirmou que alianças institucionais são decisivas.

“Nós estamos provando ser possível crescer economicamente sem destruir a natureza. Temos um compromisso com o desmatamento zero até 2030. A COP 30 exige mais do que novas ideias: exige implementação”, declarou.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, reforçou o papel da entidade na transformação econômica e social.

“Sabemos que pertencemos a uma causa importante, do mundo sustentável, que agora recebe a inovação e a tecnologia. Mas não se constrói um planeta justo ignorando os 750 milhões de seres humanos em situação de fome e miséria”, disse.

Assumindo responsabilidades

Durante o evento, a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho, destacou o posicionamento da instituição.

“Sediarmos este congresso é uma declaração: sabemos da nossa responsabilidade. Estamos prontos para agir por um mundo melhor, mais justo e mais sustentável”, afirmou.

O presidente do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae, José Zeferino Pedroso, defendeu a iniciativa como forma de impulsionar o empreendedorismo responsável. Para ele, o congresso abre caminhos para estratégias empresariais alinhadas ao desenvolvimento sustentável.

Também presente, o diretor técnico Bruno Quick lembrou a atuação do Centro Sebrae de Sustentabilidade, em Cuiabá (MT).

“A estrutura já alcançou mais de 7 milhões de pessoas no Brasil e fora dele, por meio de conteúdos, plataformas e ações diretas. Levamos ao mundo a realidade de 22 milhões de empreendedores brasileiros”, afirmou.

