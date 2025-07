Secretaria da Mulher da Câmara aciona corregedoria para apurar ofensas a Marina Silva Ministra do Meio Ambiente sofreu ofensas pela segunda vez durante audiências no Congresso Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 03/07/2025 - 20h34 (Atualizado em 03/07/2025 - 21h02 ) twitter

Ministra Marina Silva é ofendida por deputado durante participação em audiência Vinicius Loures /Câmara dos Deputados/03-07-2025

Após a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, sofrer novos ataques na Câmara dos Deputados, a Secretaria da Mulher da Casa acionou nesta quinta-feira (3) a Corregedoria Parlamentar para apurar a situação.

O caso ocorreu durante uma audiência pública sobre meio ambiente na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na quarta-feira (2). Na ocasião, o deputado Evair de Melo (PP-ES) fez críticas à ministra, a chamou de “adestrada” e disse que ela “nunca trabalhou”. O parlamentar chegou a comparar a sua atuação com a de grupos como o Hamas.

Em nota, a Secretaria da Mulher disse que a ministra foi ofendida de forma desrespeitosa e incompatível com os princípios democráticos.

“É urgente interromper a escalada de casos de violência política de gênero que têm ocorrido nas esferas federal, estadual e municipal com o objetivo claro de intimidar e silenciar mulheres que ocupam posições de liderança”, diz o texto.

Segundo as parlamentares, nos últimos tempos se tem observado uma banalização do espaço legislativo “em que autoridades convocadas para contribuir com o debate público são alvo de ofensas e ataques pessoais, transformando audiências em palanques de desrespeito e intolerância”.

A Secretaria da Mulher também afirmou que atuará com a mesma firmeza em qualquer outro caso em que deputadas sejam desrespeitadas.

Em maio, a ministra Marina Silva também passou por um episódio semelhante, quando sofreu ofensas por parte de senadores durante uma audiência promovida pela Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado.

