Marina é alvo de novos ataques no Congresso: 'Fui terrivelmente agredida' Deputados ironizaram trabalho e disseram haver 'incoerência'; aliados cobram mudança de comportamento na Câmara Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 02/07/2025 - 13h25 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h03 )

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou de audiência na Câmara nesta quarta-feira (2) Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 02/07/2025

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi alvo de novos ataques parlamentares nesta quarta-feira (2). A situação ocorreu durante audiência na Comissão de Agricultura, voltada para explicações sobre desmatamento e queimadas.

Oposicionistas adotaram tom de ironia ao longo da audiência, mas as críticas escalaram durante fala do deputado Evair de Melo (PP-ES). Em ao menos três momentos, o parlamentar fez críticas diretas a Marina.

“Sua incoerência nos irrita, porque se a senhora fosse coerente eu entenderia”, declarou Evair inicialmente. “A senhora tem dificuldade com o agronegócio, porque a senhora nunca trabalhou, nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. O mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com ONGs internacionais”, emendou, em outro momento.

A ministra comentou as colocações relembrando a trajetória e disse ter sido “terrivelmente agredida”. Marina também recusou escalar o debate para um bate-boca e disse “estar em paz” durante a comissão.

“Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela é quando você se refere ao outro. E vossa excelência se revelou”, afirmou Marina.

A ministra também cobrou por informações que tenham respaldo científico. “Deputado, eu tenho trabalhado muito, mas a história só é enxergada por aqueles que a querem enxergar. Existe uma tecnologia chamada negacionismo, não vê a história, não vê os fatos”, disse.

Interrupções de fala

Minutos depois, Marina questionou interrupções da fala e se posicionou contra falas de deputados: “Isso é uma forma ofensiva de se dirigir a uma mulher. Quando um homem ergue a voz ele está sendo incisivo, como tem sido vossas excelências”.

O deputado Túlio Gadelha (Rede-PE) indagou as colocações de Evair e pediu para que o presidente da comissão, Rodolfo Nogueira (PL-MS), intervisse na situação dentro do colegiado.

“Ou a gente estabelece um procedimento de respeito às autoridades que vêm nessa Casa ou esse ambiente vai se tornar daqui para pior. Tantas vezes discordamos um do outro mas nunca um deputado progressista proferiu palavras desse nível”, destacou.

Audiência no Senado

Em maio, Marina Silva foi alvo de ataques durante audiência no Senado, repleta de agressões contra e teve como desfecho a saída da ministra da comissão.

O episódio teve entre destaques um bate-boca protagonizado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), que disse não respeitar Marina como ministra.

O presidente da comissão, Marcos Rogério (PL-RO), também disse que a ministra deveria “se pôr no seu lugar”. O episódio foi relembrado pelo deputado Evair de Melo, que classificou o debate como “acalorado” por “incoerência” de Marina.

A ministra também relembrou o episódio e disse ter buscado ações espirituais após o episódio no Senado e antes de voltar ao Congresso.

“Eu fiz uma longa oração. E eu pedi a Deus que me desse muita calma, muita tranquilidade, porque eu sabia que depois do que aconteceu, aqueles que gostam de abrir a porteira para o negacionismo, para a destruição do meio ambiente, para o machismo, para o racismo [...] As pessoas iriam achar muito normal fazer o que está acontecendo aqui no nível piorado, mas acho que Deus me ouviu e eu estou em paz”, disse.

