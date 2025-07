Marina após novos ataques: ‘Às vezes, desrespeito é a única coisa que as pessoas podem oferecer’ Ministra esteve em Comissão da Câmara para explicações sobre desmatamento e queimadas; em maio, também houve ofensas Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 02/07/2025 - 18h46 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h11 ) twitter

Marina Silva criticou 'contradição' de deputados Fernando Donasci/MMA - 2.7.2025

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, lamentou nesta quarta-feira (2) o novo episódio de ataques contra ela na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. A ministra declarou que, apesar de ter apresentado as informações pedidas, os parlamentares não ficaram satisfeitos e partiram para as ofensas. “O desrespeito, às vezes, é a única coisa que as pessoas que não conhecem o respeito são capazes de oferecer”, destacou a jornalistas, após a reunião.

Marina esteve na comissão para prestar esclarecimentos sobre desmatamentos e queimadas.

“Eu, graças a Deus, participei do debate, trazendo as informações e contribuindo para que a gente possa ajudar, inclusive aqueles que estão querendo dar um tiro no pé”, acrescentou Marina.

Na avaliação da ministra, as reações demonstram de que lado os ofensores estão. “Obviamente que aqueles que se colocam do lado dos 2% que cometem as contravenções não ficam satisfeitos. Eu tenho que olhar para os 98% que estão se esforçando para que o Brasil ocupe o lugar que merece ocupar”, continuou.

A ministra relembrou outros momentos de embate que ministros do governo tiveram com parlamentares em audiências no Congresso.

“Isso não foi a primeira vez que aconteceu nessa comissão e eu não sou a única. Ministro [da Fazenda, Fernando] Haddad já foi desrespeitado, [ministra dos Povos Indígenas] Sonia Guajajara, [ex-ministra da Saúde] Nísia Trindade.. Todos nós que não defendemos a agenda autoritária e negacionista, que não reconhece a mudança do clima, somos desrespeitados”, observou.

Marina aproveitou para criticar o que chamou de “contradição” dos parlamentares.

“As pessoas aparentemente falam que estão preocupadas com incêndios e desmatamentos, mas vamos verificar a quantidade de emendas [parlamentares] que foram colocadas para combater incêndios e desmatamento? As pessoas falam que estão preocupadas em proteger a Amazônia, no entanto, estão reclamando do trabalho que o Ibama faz de retirada de gado criado de forma criminosa dentro de unidades de conservação, de terras indígenas e florestas nacionais”, criticou.

A ministra destacou, contudo, que não vai “não ceder, em hipótese alguma, a qualquer tentativa de intimidação”. “Existe uma régua, e a medida é pelo caminho de cima, não é pelo caminho de baixo”, completou.

Ofensas

Durante a sessão, o deputado Evair de Melo (PP-ES), que integra o colegiado, fez críticas à ministra em diferentes momentos.

“Sua incoerência nos irrita, porque se a senhora fosse coerente eu entenderia”, afirmou o parlamentar.

Em outro momento, declarou: “A senhora tem dificuldade com o agronegócio, porque a senhora nunca trabalhou, nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. O mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com ONGs internacionais”, completou.

Em resposta, Marina Silva citou a própria trajetória e afirmou ter sido “terrivelmente agredida”. A ministra disse ainda que não pretendia entrar em confronto e que “estava em paz” durante a audiência.

“Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela é quando você se refere ao outro. E vossa excelência se revelou”, disse a ministra.

Ela também defendeu o uso de informações baseadas em evidências. “Deputado, eu tenho trabalhado muito, mas a história só é enxergada por aqueles que a querem enxergar. Existe uma tecnologia chamada negacionismo, não vê a história, não vê os fatos”, disse.

Audiência no Senado

Em maio, Marina também participou de uma audiência no Senado marcada por embates. Na ocasião, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) declarou que não a respeitava como ministra.

Já o presidente da comissão, senador Marcos Rogério (PL-RO), afirmou que ela deveria “se pôr no seu lugar”.

O deputado Evair de Melo fez referência a esse episódio durante a audiência na Câmara, classificando a discussão como “acalorada” e apontando “incoerência” por parte da ministra.

Marina mencionou novamente o ocorrido no Senado e disse ter buscado ações espirituais antes de retornar ao Congresso.

“Fiz uma longa oração. E pedi a Deus que me desse muita calma, muita tranquilidade, porque eu sabia que depois do que aconteceu, aqueles que gostam de abrir a porteira para o negacionismo, para a destruição do meio ambiente, para o machismo, para o racismo [...] As pessoas iriam achar muito normal fazer o que está acontecendo aqui no nível piorado, mas acho que Deus me ouviu e eu estou em paz”, declarou.

