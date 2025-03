Secretaria de Saúde do Distrito Federal inicia vacinação contra a gripe nesta terça-feira Idosos, gestantes e crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses estão entre os grupos prioritários; veja onde se vacinar Brasília|Do R7, em Brasília 25/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 02h00 ) twitter

Vacinação contra gripe é prorrogada

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal inicia nesta terça-feira (25) a vacinação contra a gripe em mais de 100 salas de vacinação para pessoas dos grupos prioritários. Ao todo, mais de 1,2 milhão de pessoas no DF estão aptas para receber a imunização (veja lista do público-alvo abaixo). A vacina da gripe é atualizada anualmente a partir das cepas de maior circulação e, por isso, a orientação é que mesmo quem se vacinou em anos anteriores tome a dose de reforço. Este ano, a proteção é garantida contra os vírus H1N1, H3N2 e B.

Titular da Secretaria de Saúde, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior destaca que a capital do país conta com uma “rede robusta” de UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e “capacidade logística para assegurar o fornecimento das doses”. “Convocamos esses grupos para receber a vacina e garantir a proteção contra a doença”, afirma.

A capital do país recebeu na última sexta-feira (21) o primeiro lote de 80 mil doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde. O ministro Alexandre Padilha entregou os imunizantes pessoalmente na Rede de Frio da Secretaria de Saúde do DF.

“O imunizante reduz os casos graves e os óbitos. Com isso, não só salva vidas, como também contribui para a proteção de toda a comunidade, uma vez que diminui a capacidade de disseminação do vírus”, explicou.

O que levar na hora de se vacinar

Para se vacinar, basta comparecer a um dos locais de vacinação com um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinas. A depender do grupo prioritário, pode ser necessário apresentar um comprovante da situação médica ou profissional, como crachá ou contracheque.

O imunizante contra a gripe pode ser administrado juntamente com outras vacinas. Portanto, no local de vacinação, é possível atualizar mais de um esquema vacinal.

Quem pode se vacinar?

Crianças de 6 meses até 5 anos e 11 meses;

Pessoas acima de 60 anos;

Gestantes;

Mulheres que tiveram filho recentemente;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis;

Povos indígenas;

Trabalhadores da saúde;

População privada de liberdade;

Funcionários do sistema prisional;

Professores das escolas públicas e privadas;

Membros de forças de segurança e salvamento;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

Membros das Forças Armadas;

Trabalhadores dos Correios;

Trabalhadores portuários; e

Caminhoneiros.