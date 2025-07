Secretário da Fazenda quer aumentar cortes em benefícios fiscais: prever 10% de revisão ‘não funciona’ Dario Durigan afirma que projeto na Câmara não ‘pode ser genérico’; secretário também encontrou Alcolumbre Brasília|Do R7 02/07/2025 - 14h13 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h18 ) twitter

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan José Cruz/Agência Brasil - 28.08.2024

O secretário da Fazenda, Dario Durigan, defendeu nesta quarta-feira (2) que a proposta de cortes para benefícios fiscais deve ser ampliada e que o avanço de um projeto genérico “não funciona”.

“Eu acho importante que a gente traga o porquê não dá para aprovar alguma coisa muito genérica do ponto de vista técnico. Simplesmente dizer, em um único dispositivo de texto, ‘fica revisto 10%’ não funciona. Porque não é operacional. É preciso dar alguma operacionalidade”, declarou Durigan.

A colocação foi dada a jornalistas na Câmara dos Deputados, logo após uma reunião com deputados governistas, e vem em meio a uma disputa pela autoria dos cortes a benefícios fiscais.

O Ministério da Fazenda prometeu enviar um projeto ligado a esse tema em agosto, mas a Câmara tem tentado antecipar o assunto e chegou a pautar uma proposta que veio do Senado.

A indicação era votar urgência do texto do Congresso na sessão de terça-feira, mas houve uma mudança de última hora e deputados deixaram a análise para o retorno do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao Brasil. O político está em Lisboa.

A intenção de governistas, conforme apurou o R7, é tentar incluir as ponderações da Fazenda mesmo no texto que já está no Congresso. Essa necessidade de mudanças ao projeto também foi destacada por Durigan.

Além do encontro na Câmara, o secretário-executivo também se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A reunião não estava prevista na agenda de Durigan.

