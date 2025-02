Segunda perna humana é encontrada em estação de esgoto no Distrito Federal No começo da semana, uma cabeça e uma perna foram encontradas por um funcionário terceirizado; polícia investiga Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 17/01/2025 - 09h54 (Atualizado em 17/01/2025 - 22h44 ) twitter

Não há informações sobre identidade da vítima Acacio Pinheiro/Agência Brasilia - Arquivo

Uma segunda perna humana foi encontrada na estação de esgoto da L4 Sul do Distrito Federal nesta quinta-feira (16). A informação foi confirmada por uma fonte ao R7, depois de um funcionário terceirizado responsável pela limpeza do gradeamento do local ter encontrado uma cabeça e uma perna humana no começo da semana. O membro foi colocado em uma área isolada e a polícia foi acionada.

Questionada sobre a segunda perna encontrada, a Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado e que as informações “serão repassadas apenas após a conclusão das investigações”. Informações preliminares apontam que a vítima é uma mulher, e o motivo da morte foi por decapitação, com características de lesão craniana, hematomas e seis facadas na face.

Não há informações sobre a identidade da vítima, ou se os membros pertencem à mesma pessoa, até o momento. A estação de tratamento da L4 Sul recebe efluentes do Núcleo Bandeirante, Guará e parte do Riacho Fundo.

Em nota, a Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal), disse que “o caso é investigado pela PCDF” e que “apenas a polícia pode passar [novas] informações”.

A investigação está sendo conduzida pela 1ª DP (Delegacia de Polícia), da Asa Sul.