Senado aprova voto de aplauso para Fernanda Torres por Globo de Ouro Voto de aplauso é uma homenagem prestada por atos públicos ou acontecimentos de alta significação nacional ou internacional Brasília|Do R7 19/02/2025 - 23h48 (Atualizado em 19/02/2025 - 23h50 )

No filme, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva Sony Pictures/Divulgação

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (19), um voto de aplauso à Fernanda Torres pela conquista do Globo de Ouro de melhor atriz pela atuação no filme “Ainda estou aqui”. O voto de aplauso é uma homenagem prestada por atos públicos ou acontecimentos de alta significação nacional ou internacional.

A autora do requerimento foi a senadora Leila Barros (PDT-DF). Segundo ela, Fernanda Torres é “um dos maiores ícones da dramaturgia brasileira” e “uma das mais talentosas e respeitadas atrizes de sua geração”. A parlamentar ainda agradeceu o apoio dos colegas na homenagem.

“O cinema brasileiro está vivendo um momento único, um momento histórico. (...) Ainda Estou Aqui ainda concorre a melhor filme e a melhor filme estrangeiro, e Fernanda Torres concorre a melhor atriz no Oscar 2025. Vamos torcer; março está chegando, e vamos fazer esta justa homenagem”, disse.

Fernanda Torres foi a primeira brasileira a ganhar um Globo de Ouro de atriz em drama. Antes dela, Fernanda Montenegro, a mãe dela, também tinha concorrido ao prêmio, em 1999.

Além do Globo de Ouro, a interpretação de Eunice Paiva também rendeu à Fernanda Torres a indicação de melhor atuação no Oscar. “Ainda estou aqui”, filme de Walter Salles, também concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. Os ganhadores do Oscar serão anunciados no dia 3 de março.