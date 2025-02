Senado confirma presidências de 13 comissões e dá início ao ano da Casa CCJ, a mais importante, ficou com Otto Alencar; enquanto Renan Calheiros assume CAE com promessa de controle de “super salários” Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 19/02/2025 - 13h21 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h22 ) twitter

Além de CCJ, senadores elegeram presidentes em comissões Edilson Rodrigues/Agência Senado - 19.02.2025

Após negociações, que levaram a mudanças de calendário, o Senado avançou no início de trabalho de comissões e confirmou 13 dos 16 presidentes de colegiados nesta quarta-feira (19). Os grupos são responsáveis pelas discussões de áreas específicas, em temas que vão de avaliações Constitucionais ao indicado por cada projeto, como Educação e Saúde.

As escolhas de presidentes seguem o previsto pelo R7, e vão valer para os anos de 2025 e 2026. Entre os colegiados, a comissão considerada mais importante é a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), por avaliar o mérito de praticamente todas as propostas que passam pelo Senado.

A presidência dela ficou com o senador Otto Alencar (PSD-BA). Entre decisões anunciadas por ele está o de antecipar o início dos trabalhos do colegiado, para às 9h, em vez de 10h. Ele também disse que os senadores terão garantia do tempo de fala, para ter mais sintonia entre as decisões da CCJ e do plenário.

Otto ainda confirmou a previsão em concluir as regras da reforma tributária, confirmando Eduardo Braga (MDB-AM) na relatoria do projeto que ainda segue pendente no Congresso. O parlamentar também coordenou os demais projetos da reforma.

Outro colegiado de destaque é a CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), que ficará sob comando de Renan Calheiros (MDB-AL). O parlamentar se comprometeu em prioziar votações para controle de gastos públicos e citou os “super salários”. De acordo com ele, valores somam R$ 643 bilhões.

“É triste ver esses subsídios, ao invés de serem racionalmente cortados, serem aumentados, como agora aconteceu com a carne. Precisamos enfrentá-lo", afirmou.

Entre outras indicações, senadores confirmaram o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na Comissão de Segurança, Marcos Rogério (PL-RO), na Comissão de Infraestrutura e Leila Barros (PDT-DF), na Comissão de Esporte.

Comissão de Agricultura: Zequinha Marinho (Podemos-PA);

Comissão de Esporte: Leila Barros (PDT-DF);

Comissão de Ciência e Tecnologia: Flávio Arns (PSB-PR);

Comissão de Educação e Cultura: Teresa Leitão (PT-PE);

Comissão de Fiscalização e Controle: Dr. Hiran (PP-RR);

Comissão de Segurança Pública: Flávio Bolsonaro (PL-RJ);

Comissão de Assuntos Econômicos: Renan Calheiros (MDB-AL);

Comissão de Infraestrutura: Marcos Rogério (PL-RO);

Comissão de Direitos Humanos: Damares Alves (Republicanos-DF);

Comissão de Meio Ambiente: Fabiano Contarato (PT-ES);

Comissão de Relações Exteriores: Nelsinho Trad (PSD-MS);

Comissão de Constituição e Justiça: Otto Alencar (PSD-BA);

Comissão de Assuntos Sociais: Marcelo Castro (MDB-PI).

Três comissões ainda seguem pendentes de decisões: Comissão de Defesa da Democracia; Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo; e Comissão de Comunicação e Direito Digital.