Senadores adotam discurso 'perde-perde' em conversas com políticos dos EUA Comitiva busca mostrar que tarifaço de 50% tem impacto econômico no Brasil e nos Estados Unidos Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília, e Mathias Brotero, da RECORD 29/07/2025 - 15h09 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h38 )

RESUMO DA NOTÍCIA Comitiva de senadores brasileiros discute tarifas de 50% impostas pelos EUA.

Discurso adotado é de "perde perde", mostrando os impactos econômicos para ambos os países.

Projeções de perdas são apresentadas a cada parlamentar, com foco nos produtos afetados em seus estados.

Apesar da estratégia, não há expectativa de impacto imediato nas negociações. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Senadores brasileiros encontram políticos dos Estados Unidos nesta terça Divulgação/Flickr Nelsinho Trad - 29.07.2025

A comitiva de senadores brasileiros, que está nos Estados Unidos para discutir o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump, tem levado o discurso “perde-perde” aos encontros políticos.

O tom tem sido adotado nas reuniões ao longo desta terça-feira (29), conforme relataram representantes do Brasil. A intenção é mostrar que as tarifas de 50% trazem impactos econômicos aos dois países.

A projeção de perda tem sido indicada a cada estado, conforme afirmou o presidente da comitiva, Nelsinho Trad (PSD-MS).

“Cada parlamentar identificado vai receber a implicação dessa medida no estado que ele representa. Dessa forma, com esse conteúdo, a gente entende que racionalmente ele poderá ser convencido de que essa é uma medida de ‘perde-perde’”, afirmou Trad.

Como forma de convencimento, os senadores têm apresentado um panorama de produtos que podem ser afetados em cada estado, ligado aos congressistas norte-americanos.

O teor das conversas também foi confirmado pelo senador Esperidião Amin (PP-SC). “Nós perdemos negócios de exportação e o importador perde o preço da construção civil. Portanto, esse perde-perde”, destacou.

Apesar das indicações, a previsão é de que as conversas de congressistas não tenham um “impacto imediato”. A avaliação foi indicada pelo líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA).

“Política é isso mesmo. Você vai fazendo processo de acumulação, de conquista, de diálogos”, pontuou.

Com visão mais otimista, Trad tem indicado que a pressão de congressistas pode trazer contribuição às negociações com Trump. A maior perspectiva é ligada ao impacto financeiro para o país.

“Todos eles sabem que isso vai doer no bolso de empresas brasileiras e empresas americanas, pequenas, médias e grandes, quando começa a mexer no bolso”, destacou o presidente do comitê.

