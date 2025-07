Tarifaço: Governadores se reúnem com Alckmin de forma extraordinária nesta quarta Tarifas americanas de 50% a produtos brasileiros começam a valer nesta sexta; governo e empresários tentam articulação Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 29/07/2025 - 09h42 (Atualizado em 29/07/2025 - 09h48 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A reunião do Fórum de Governadores com o vice-presidente Alckmin será nesta quarta-feira para discutir tarifas de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros.

Governadores buscam criar uma comitiva para dialogar com os EUA, visando mostrar unidade frente ao problema.

Alckmin afirmou que o Brasil está utilizando canais reservados para tratar da questão e planeja um plano de contingência.

Um grupo de senadores brasileiros nos EUA está tentando prorrogar o início das tarifas, agindo em conjunto com o setor privado americano. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Governo federal e empresários buscam articulação contra tarifaço Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A reunião extraordinária do Fórum de Governadores com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar sobre a tarifa de 50% imposta a produtos brasileiros pelo governo dos EUA (Estados Unidos da América) vai acontecer nesta quarta-feira (30). Segundo informações confirmadas pelo R7, devem participar governadores e vice-governadores de todas as unidades da federação.

O encontro vai debater as tarifas que vão atingir as áreas de produção e de exportação brasileiras, e o objetivo é criar uma comitiva para acompanhar o vice-presidente no diálogo com os EUA para “mostrar unidade”. As tarifas americanas começam a valer nesta sexta-feira (1º).

O convite a Alckmin foi apresentado pelo governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha na segunda-feira (28). Segundo Ibaneis, os governadores estão “muito preocupados”. “Uns perdem mais, outros menos, mas acho que nós temos condições de fazer um diálogo unindo toda a classe política brasileira em torno desse que é um problema nacional”, pontuou.

“Quem mais vai perder com isso é exatamente a população mais carente, que perde emprego, renda e salário. A ideia é exatamente trabalhar com os governadores para que a gente possa ajudar na solução desse grande problema”, detalha.

Articulações

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (29) que vê “maior sensibilidade” das autoridades americanas para negociar as tarifas. Questionado se era possível chegar a um acordo com Trump, Haddad afirmou: “Em relação ao Brasil sempre vai ser”.

“O Brasil nunca abandonou a mesa de negociação. Eu acredito que essa semana há já algum sinal de interesse em conversar e há uma maior sensibilidade de algumas autoridades dos Estados Unidos de que talvez tenham se passado um pouquinho em não querer conversar”, disse.

O vice-presidente Geraldo Alckmin voltou a declarar nesta segunda-feira (28) que o Brasil usa, além dos meios oficiais, canais “reservados” para dialogar com os Estados Unidos sobre a taxa imposta pelo presidente Donald Trump. Alckmin afirmou a jornalistas que está em elaboração um plano de contingência, “bastante completo e bem feito”, em resposta à medida de Trump.

“Todo empenho agora nesta semana é buscar resolver o problema. Estamos permanentemente no diálogo, estamos dialogando neste momento, pelos canais institucionais e em reserva”, destacou.

O grupo de oito senadores brasileiros que está nos EUA para tratar sobre a tarifa de 50% imposta a produtos nacionais iniciou, também nesta segunda, uma articulação com o setor privado americano para pedir a prorrogação do prazo para o início das tarifas, previstas para entrar em vigor em 1° de agosto.

“Foi sugerido um manifesto, uma carta, solicitando a prorrogação desse caso, até porque a classe empresarial precisa de previsibilidade para se adequar, principalmente no caso de produtos perecíveis”, afirmou o líder do grupo, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), em entrevista a jornalistas.

