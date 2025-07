Líder do governo diz que expectativa de conversas por tarifaço não é ‘imediata’ A três dias para o início das taxas, Jaques Wagner defende conversas por senadores como abertura de espaço político Brasília|Mathias Brotero, da RECORD, e Lis Cappi, do R7, em Brasília 29/07/2025 - 11h49 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h54 ) twitter

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), avalia que ações da comitiva devem ter impacto a longo prazo para tarifas dos EUA Mathias Brotero/RECORD - 29.07.2025

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que a missão da comitiva de senadores nos Estados Unidos contra o tarifaço não deve apresentar um resultado “imediato”.

“Se perguntar você tem expectativa imediata, imediata não, mas a política é isso mesmo. Você vai fazendo processo de acumulação, de conquista, de diálogos, de abertura de novos networkings”, declarou Wagner, nesta terça-feira (29).

A avaliação foi dada a jornalistas em Washington, a três dias do início da cobrança de tarifas ao Brasil. O governo de Donald Trump definiu um aumento de 50% nas taxas de exportação brasileiras a partir de 1º de agosto.

