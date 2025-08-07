Senadores encerram protesto após dois dias e Alcolumbre retoma votações na Casa
Protestos contra Moraes e em defesa de Bolsonaro chegaram ao fim; ações não foram mencionadas em discurso de Alcolumbre
O protesto de senadores, que ocupava a mesa do plenário e impedia ações do Senado, chegou ao fim nesta quinta-feira (7), após dois dias das ações oposicionistas.
A saída dos parlamentares ocorreu pouco antes da chegada do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), na Casa.
O político entrou normalmente no plenário e deu início a sessão de votações, sem fazer qualquer menção ao protesto que tomou o plenário nas últimas 48h.
