Senado aprova isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos Medida atualiza a faixa de isenção do IRPF, que passou por três reajustes consecutivos nos últimos anos Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 07/08/2025 - 12h09 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h55 )

RESUMO DA NOTÍCIA Senado aprovou isenção de IR para contribuintes que ganham até R$ 3.036.

Votação foi simbólica e durou cerca de 15 minutos, sem registro nominal.

A nova regra atualiza a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e beneficia trabalhadores de baixa renda.

Congresso discutirá proposta para ampliar isenção a rendimentos de até R$ 5 mil até o fim do ano. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Medida atualiza a faixa de isenção do IRPF Edilson Rodrigues/Agência Senado - 07/08/2025

O Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira (7), o Projeto de Lei 2.692/2025, que atualiza a tabela mensal do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Com a nova regra, ficam isentos do pagamento do imposto os contribuintes que recebem até R$ 3.036 — o equivalente a dois salários mínimos em 2025. O texto agora segue para sanção presidencial.

A votação foi simbólica e durou cerca de 15 minutos, sem registro nominal dos votos. A proposta foi apresentada pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), e relatada no Senado por Jaques Wagner (PT-BA), líder do PT na Casa.

“Parabenizo a Casa por ter compreendido a importância desse projeto para todos os trabalhadores e aposentados que ganham até dois salários mínimos. O objetivo é esse”, disse o parlamentar.

A medida atualiza a faixa de isenção do IRPF, que passou por três reajustes consecutivos nos últimos anos:

Em 2023, a isenção era para rendimentos de até R$ 2.640;

Em 2024, subiu para R$ 2.824;

Agora, em 2025, o limite passa para R$ 3.036.

O novo valor acompanha o reajuste do salário mínimo, que neste ano passou a ser de R$ 1.518. A medida beneficia diretamente os trabalhadores de baixa renda, aliviando a carga tributária para quem ganha até dois salários mínimos.

Novos descontos no IR

O Congresso deve analisar até o fim do ano a proposta que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para brasileiros que recebem até R$ 5.000 por mês.

Considerado uma das prioridades do governo, o projeto tem como meta entrar em vigor já em 2026 — ano de eleições.

Atualmente, o texto está em discussão na Câmara dos Deputados. Já foi aprovado por uma comissão especial e agora aguarda votação no plenário, ainda sem data definida.

Depois de passar pela Câmara, a proposta seguirá para o Senado, onde há expectativa de uma tramitação rápida.

Além da nova faixa de isenção, o projeto também prevê descontos no imposto para quem recebe até R$ 7.350.

